"لو مفيش فتاحة".. 4 طرق فعالة لفتح المعلبات الغذائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تلجأ كثير من النساء وخصوصًا العاملات لتناول الأطعمة المعلبة، حيث إنها سهلة وسريعة التحضير، ولكن قد لا تكون سهلة الفتح، خاصة إذا لم يتوافر أداة لفتحها "الفتاحة اليدوية".

فيما يلي 4 طرق بسيطة تساعدك على فتح العبوات دون فتاحة وفقا لموقعي "howstuffworks" و"reader's digest".

الطريقة الأولى: استخدم ملعقة معدنية

1- ضعي العلبة على سطح صلب، مثل منضدة أو طاولة.

2- وجهي "وعاء" الملعقة إلى الجزء الداخلي من العلبة ، بحيث تكون الحافة مباشرة بين شفة العلبة و "الحلقة الداخلية"، الجزء الذي عادة ما تضع فيه فتاحة العلب اليدوية.

3- أمسكي العلبة بإحكام بيد واحدة، ثم وعاء الملعقة وأفركيه في شق الحافة ذهابًا وإيابًا، ستؤدي هذه الحركة المتكررة إلى تآكل المعدن.

4- استمري في القيام بذلك في منطقة معينة ، ثم بمجرد أن يتم ثقب المعدن بنجاح، اضغطي على الملعقة الموجودة في الفتحة للتوسيع.

4- تحرك الملعقة إلى المنطقة التالية، وكرري حتى يتم فك الغطاء.

الطريقة الثانية: سكين المطبخ

1- ضعي طرف السكين مقابل الحافة الداخلية للغطاء.

2- أمسكي السكين بحيث يكون رأسيًا وليس بزاوية.

3- هذه الطريقة أكثر فاعلية من محاولة نزع الغطاء باستخدام نصل السكين.

4- تأكد من أن السكين مُثبتة تمامًا في مكانها حتى لا تنزلق.

5- استخدمي يدك الثانية للصفع برفق على ظهر السكين، ستؤدي إلى ثقب طرف السكين في غطاء العلبة.

- الطريقة الثالثة: باستخدام صخرة

1- ابحثي عن صخرة بسطح خشن أو قطعة من الخرسانة.

2- ضعي العلبة رأسًا على عقب على الصخرة، سيسمح ذلك بكسر الختم الموجود أعلى العلبة.

3- حركي العلبة ذهابًا وإيابًا على الصخرة، لخلق احتكاك بين الصخرة والعلبة.

4- اقلبي العلبة لفحصها بين الحين والآخر.

5- استخدمي سكين جيب أو ملعقة أو شيء مشابه لنزع العلبة لفتحها.

- الطريقة الرابعة: الكماشة

1- ضعي العلبة بشكل مباشر على سطح مستو.

2- أمسكي العلبة بيد واحدة، واستخدمي اليد الأخرى لسحق جزء من غطاء العلبة باستخدام الكماشة.

3- استمري في فعل ذلك حتى يتم نزع الغطاء بالكامل.

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