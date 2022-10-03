صاحبتها لم تصدق السعر.. بيع مزهرية صينية برقم غير متوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في مفاجأة غير متوقعة، أصيبت امرأة بالذهول، بعد بيع مزهرية تمتلكها برقم خرافي غير متوقع، في مزاد أقيم في فرنسا، خاصة أن الخبراء حددوا قيمتها بألفين يورو كحد أقصى.

ووفقا لما جاء في موقع connexionfrance، تم بيع المزهرية الصينية بأكثر من 9 ملايين يورو، حيث كانت معروضة للبيع ضمن مجموعة من قطع الأثاث والتحف الفنية المختلفة في مزاد أقامته دار "أوزنا" في فونتينبلو بالقرب من باريس.

ومن جانبه، قال المسؤول عن القطع الفنية بالمزاد، سيدريك لابورد، إن صاحبة المزهرية، التي تعيش في أحد أقاليم ما وراء البحار الفرنسية، "ورثتها عن والدتها التي كانت جامعة تحف فنية باريسية كبيرة في القرن العشرين.

وتعد المزهرية جزء من الممتلكات التي تركتها والدة البائعة عند وفاتها في شقتها في سان برياك سور مير على ساحل بريتاني.

في حين كشف المسؤول عن المزاد، جان بيار، إن صاحبة المزهرية، لم ترها، ولم تتواجد في المزاد، وقد نقلتها إلى باريس، إنها قصة مجنونة.

المزهرية باللونين الأزرق والأبيض، من نوع تيانكيوبينج، مصنوعة من البورسلين والمينا الزجاجي، ومزينة برسوم تنانين وجيوم، ويبلغ طولها 54 سنتيمترا وقطرها 40 سنتيمترا.

والغريب في الأمر أن الخبراء قدروا سعرها في البداية ما بين 1500 و2000 يورو، لكنّ من اشتراها دفع 7,7 ملايين يورو، أي بسعر 9,121 ملايين يورو شاملا النفقات والرسوم.

أما اللغز الرئيسي للمزهرية هو ما إذا كانت تعود إلى القرن العشرين أو القرن الثامن عشر، فإذا كانت من القرن العشرين، كما ظن الخبراء، تعتبر قطعة عادية نسبيا غير ذات أهمية كبيرة، أما إذا كانت من القرن الثامن عشر، فتعد قطعة نادرة جدا، ما يبرر السعر الذي بيعت به.

وتبين أن الشاري صيني، حيث علق لابورد: "الصينيون متحمسون لتاريخهم ويفخرون باستعادة تراثهم، أعتقد أن هذه المزهرية ليست من القطع التي يتم إخفاؤها عن الأنظار، بل يجدر عرضها في متحف".

أما صاحبة المزهرية فأذهلها ما حدث، حيث أشار لابورد: "كان يمكن أن تبيعها لتاجر التحف المحلي.. إنها قصة رائعة لهذه السيدة، ولعملنا، لمبدأ المزادات العلنية".

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