في لمح البصر.. مُسن يصبح مليونيرا بعد شرائه 3 تذاكر "يانصيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

اشترى رجل عجوز من ولاية ماريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، عن طريق الخطأ 3 تذاكر يانصيب بنفس الرقم وفاز بها جميعًا.

وفقًا لموقع "india"، انشغل الرجل الذي يبلغ من العمر 67 سنة في الاستعداد لإجراء عملية جراحية كبرى، لذا نسي أنه اشترى تذكرة في فترة ما بعد الظهر، وتذكرة أخرى في المساء.

بينما اشترت زوجته تذكرة ثالثة في اليوم التالي، دون إدراك أن زوجها قد اشترى بالفعل تذاكر لنفس السحب مرتين.

عندما علموا أنهما حصلا على 3 تذاكر من نفس السحب، انزعج الزوجان المسنان لأنهما أهدرا أموالهما دون داع، لكن لم يعلموا أن هذا الخطأ سيقودهم للفوز بالجائزة الكبرى.

هذا العجوز ليس محظوظًا، لأنه اشترى الكثير من تذاكر اليانصيب فحسب، بل أنه فاز بكل واحدة منها.

وقد ربح الرجل الذي رغب في عدم الكشف عن هويته 150 ألف دولار، أي ما يعادل 3 ملايين جنيهًا نقدًا.

اقرا أيضا:

"قطع ذراعه".. رجل أمريكي ينجو من تمساح

فتاة تخدع والدتها وتزيف عملية اختطافتها: "إلحقيني.. عايز فدية 900 ألف جنيه"

ظل حياً 3 أيام.. شخص ينجو من الموت بأعجوبة بعد أن التهم تمساح ذراعه

اختطاف وتعذيب فتاة داخل تابوت لمدة 7 سنوات.. ما القصة؟

سرقة كيلو ونصف ذهب من "مجوهراتي" على متن طائرة.. كيف كان رد فعله؟