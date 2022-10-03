هالة عتمان.. مصرية حصدت لقب ملكة جمال الأرض وفضية العالم في الرماية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم يتجاوز عمرها الـ22 عامًا إلا أنها استطاعت أن تحفر اسمها في تاريخ الرياضة، كأول فتاة مصرية تحصل على ميدالية فضية في بطولة العالم للرماية عام 2020، وسط صعوبات كبيرة كادت أن تمنعها من المشاركة، إذ تمكنت «هالة» من الفوز بلقب ملكة جمال الأرض في مسابقة Miss Egypt لعام 2022، لتثبت أنها يمكنها الجمع بين نجاحها في الدراسة وبالمجال الرياضي واهتمامها بجمالها كأنثى.

هالة عتمان الحاصلة على لقب ملكة جمال الأرض 2022، حكت لـ«هن» قصة ممارستها رياضة الرماية منذ صغرها، واختيار هذا التخصص للاستكمال فيه من بين السباحة والباليه والكرة الطائرة: «بعد تدريب شهر كنت ساعتها في إعدادي دخلت بطولة وحصلت على المركز الثالث، وقعدت أشارك في بطولات لحد ما بقيت أجيب الميداليات الذهبية».

بداية «هالة» في ممارسة الرماية

«أنا فخورة بأني أول بنت مصرية وعالميا تفوز بالميدالية الفضية في بطولة العالم 2020 رغم الصعوبات اللي مريت بيها».. هكذا وصفت «هالة» مشاعرها، موضحة أنها قبل بطولة العالم في 2020، لم يتاح لها الفرصة للتدريب وسط منتخب مصر، كونها تدرس هندسة الكمبيوتر في بولندا لذا حاولت تدريب نفسها بنفسها، ولعدم إتاحة السلاح استعانت باستخدام الشمسية: «عملتها سلاح مكنش عندي حل تاني».

أجلت «هالة» سفرها لبطولة لعالم أكثر من مرة، واعتقدت حينها أنها لم تشارك بها، حتى تمكنت قبل المسابقة بـ5 أيام بحجز تذكرة طيران والسفر: «كنت بتعذب لوحدي بس الحمد لله عدت وحققت نجاح»، واختيرت من قبل وزارة الهجرة لتكون المتحدث الرسمي للطلاب المصريين في هولندا وفقا لقولها، خاصة أنها متميزة في دراستها وتحقق نجاحات أيضا.

الفتاة المصرية قادرة تجمع بين أكثر من مجال

وعن مشاركتها في مسابقة ميس إيجيبت 2022، حكت الفتاة العشرينية أن الأمر كان بالصدفة: «كنت بره مصر ورجعت لقيت أصحابي قدمولي بالصدفة قولت أجرب دخلت لاقيت نفسي اتقبلت في كل الاختبارات وكان الموضوع صعب لأني بدرب مع المنتخب وبشارك في المسابقة واختباراتها».

«حبيت إني أثبت أن الفتاة المصرية قادرة تجمع بين دراستها والرياضة والسياسة وكأنثى».. هدف «هالة» التي تحاول إظهار نموذج ناجح للمرأة المصرية في مجالات مختلفة رغم سنها الصغير.

ومن المنتظر مشاركة «هالة» بعد 10 أيام في بطولة العالم التي ستقام في العاصمة الإدارية الجديدة إذ تعمل حاليا على التدريب، وبعد الانتهاء ستعود إلى بولندا لاستكمال دراستها.