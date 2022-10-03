دعاء التوفيق في الدراسة.. تجنب النسيان خلال المذاكرة والامتحانات

القاهرة - سمر حسين - ماما

بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، يتمنى الآباء لأبنائهم التوفيق والنجاح، راغبين من الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم بالعلم الذي ينفعهم في الدنيا، لذلك يقدم «هن» خلال السطور التالية مجموعة من الأدعية المستجابة:

دعاء للتوفيق في الدراسة

للطالب وولي الأمر أن يدعو دعاء بعينه خلال الدراسة للتوفيق في المذاكرة، ويمكن الاستعانة ببعض من تلك الأدعية:

- اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني.

- يا معلم سيدنا إبراهيم علمني، ويا مفهم سيدنا سليمان فهمني، ويا ملهم سيدنا يوسف ألهمني.

- اللهم إني استودعتك ما علمتني إياه فرده إلي حين حاجتي إليه ولا تنسيني إياه بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا بديع السماوات والأرض.

ومن بين أشهر الأدعية للمذاكرة

تلك الأدعية شهيرة للغاية في فترة الدراسة:

- رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا أرحم الراحمين، اللهم افتح عليَّ فتوح عبادك العارفين، اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك، اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

دعاء النسيان

وهناك أيضا يمكنك قوله عند النسيان وخاصة خلال فترة الامتحان للتوفيق، كما يمكن ااطالب الدعاء بما يحلو له:

«اللهم يا جامع الناس إلى يومٍ لا ريب فيه رد إلي حاجتي وأنت أرحم الراحمين، اللهم افتح علينا بسيدنا محمد ما أُغلِق علينا، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًّا على سيّدنا محمّد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم».