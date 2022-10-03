علاج الكحة عند الحوامل والأطفال.. «زيارة الطبيب ضرورية»

القاهرة - سمر حسين - صحة

«الكحة» من الأعراض المرضية التي تسبب الأرق وقلة النوم، وترتبط أحيانا بالحساسية وضيق الشعب الهوائية، لذلك يقدم «هن» طرق علاجها عند الأطفال والرضع والحامل.

علاج فوري للكحة عند الاطفال الرضع

قطرات الأنف لعلاج الكحة للأطفال والرضع من أسهل وأبسط علاج الكحه الفوري للرضع وذلك بعد استشارة الطبيب أولا، يمكن استخدام التي تحتوي على الماء والملح لعلاج الكحة للرضع والأطفال الصغار، إذ أنها تساعد في التخلص من الاحتقان والتقليل من لزوجة المخاط، وبالتالي التسهيل من إزالته من داخل أنف الطفل باستخدام المناديل أو شفاط الأنف، بناء على عمر الطفل، وتعتبر آمنة جدا لعلاج الكحة عند الأطفال بالمنزل، ويمكن استخدامها مرتين أو ثلاث مرات في اليوم، حسب الدكتور الصيدلي باهر السعيد في برنامجه على قناة الحياة.

علاج للكحة الناشفة للاطفال

قال الدكتور رفعت الجابري استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة: «قبل علاج الكحة الناشفة للاطفال لازم نتأكد الأول هو بيدعي الكحة ولا دي كحة حقيقية، لو عنده التهاب رئوي أو حساسية لما ينام هيكون بيكح أكتر كحة ناشفة ودا لأن الشعب الهوائية بتقفل أثناء النوم عشان كدا الكحه بتزيد ودا بيكون علاجها الأدوية اللي بتوسع الشعب الهوائية».

وأضاف: «أما لو كان بيدعي أو أعراض الكحة مفتعلة لما بينام بتختفي، فهي بتعمل كدا لجذب الانتباه على سبيل المثال والدها يسافر تجيلها أعراض هستيرية وتكح عشان تمنع والدها من السفر، وبتكون محتاجه علاج سلوكي تروح لدكتور نفسية أطفال ويعمل لها تعديل سلوك» لذلك فإن أعراض وعلاج الكحة للأطفال تختلف معها طرق العلاج سواء دوائي أو نفسي.

- علاج الكحة للحامل

بالنسبة لعلاج الكحة للحامل، قال الدكتور باهر السعيد عبر برنامج «إنبوكس»:« يعتبر دواء الكحه إفيبيكت شراب آمن جدا للحوامل، الأدوية العشبية مثل دواء الجوافة الشهير من أمن الأدوية للحامل والبينتامكس لو احتاجت مضاد حيوي أساسي لازم تلجأ للطبيب لكن هناك بعض المضادات الحيوية مش ممنوعة للحوامل مثل عائلة البنسلين بصفة عامة».