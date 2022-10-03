هل يمكن معرفة نوع الجنين من تاريخ الحمل؟.. أطباء يحسمون الأمر

القاهرة - سمر حسين - صحة

معرفة نوع الجنين من تاريخ الحمل حقيقة أم ماذا؟.. سؤال يجيب عنه الأطباء خلال السطور التالية لحسم الجدل حول هذا الأمر، نظرا لأنه يشغل بال الكثير من السيدات «سنة أولى زواج».

الدكتور عمرو حسن، استشاري النساء والتوليد، كشف عن حقيقة معرفة نوع الجنين من تاريخ الحمل، موضحا أنه لا يوجد طرق أخرى غير تقنية السونار تكشف عن نوع الجنين إذ تعد الصحيحة والوحيدة.

معرفة نوع الجنين من تاريخ الحمل

وقال الدكتور ماجد محمد استشاري أمراض النساء والتوليد، إن تقنية السونار هي الطريقة الأدق لمعرفة نوع الجنين، مشيرا إلى أن هناك بعض العلامات الظاهرية التي يمكن أن تساعد في تحديد النوع على حسب طبيعة جسم الأم، على سبيل المثال إذا كانت البطن منخفضة للأسفل ذلك يعني أنها حامل بذكر، أما في حال كانت البطن مرتفعة إلى أعلى فمن الممكن أن تكون أنثى.

معرفة نوع الجنين من تاريخ الحمل بالجدول الصيني

يستخدم بعض الأشخاص الجدول الصيني، لمعرفة نوع الجنين من تاريخ الحمل، حيث إنه جرى استخدامه من الصينيون قبل تقريبا 700 عام، وذلك قبل اكتشاف أجهزة السونار، وكانوا يعتبرونه أدق الطرق لتحديد نوع الجنين عن طريق علاقة فلكين بين عمر الجنين والأم منذ وقت إخصاب البويضة حيث إنه يعتمد على شهر وتاريخ ميلاد الأم.

ويكون استخدام الجدول الصيني، عن طريق عمل رسم بياني، تحسب الأم عمرها بشكل صحيح بحسب التقويم الصيني ثم تحذف عدد الأشهر وتكتفي بالرقم الصحيح من الأعوام فقط، وتقوم بإنشاء جدول وكتابة اسم ولد وبنت وذلك أمام الأرقام التي تكون مرتبة ترتيب صحيح وأسفل شهور السنة.

موعد معرفة نوع الجنين عند الطبيب

ويتساءل البعض عن موعد معرفة نوع الجنين عند الطبيب، وسبق وشرح الدكتور ماجد محمد استشاري أمراض النساء والتوليد، أن تبدأ معظم أعضاء الأجنة في التشكيل مع الشهر الثالث من الحمل، إذ يبدأ الرأس يأخذ حجمه المناسب وتظهر شكل الأذن وطول الجنين وغيره، ويمكن التأكد من نوع الجنين في الشهر الرابع من خلال تقنية السونار.