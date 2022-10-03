أعراض تكيس المبايض للعزباء وعلاجه.. احذرن مخاطرها

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعاني كثير من الفتيات من متلازمة تكيس المبايض حتى قبل الزواج، وهو مرض شائع يسبب بعض الاضطرابات في الدورة الشهرية وفي الصحة بشكل عام.

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات المهمة عن مرض تكيس المبايض عند العزباء، بحسب دكتور هشام الشاعر أستاذ النساء والتوليد في تصريحات تليفزيونية، وموقع مايو كلينك الطبي المتخصص.

ما هو تكيس المبايض؟

متلازمة تكيس المبايض مشكلة في الهرمونات تحدث خلال سنوات الإنجاب، إذا كنتِ تعانين من متلازمة تكيس المبايض (PCOS)، لا تأتيك الدورة الشهرية كثيرًا، أو يمكن أن تستمر فترات لعدة أيام وتسبب زيادة في إنتاج هرمون يسمى الأندروجين في جسمك.

مع متلازمة تكيس المبايض، تتشكل العديد من الأكياس الصغيرة التي تحتوي على سوائل على طول الحافة الخارجية للمبيض وتسمى الخراجات، وتحتوي الأكياس الصغيرة المليئة بالسائل على بيض غير ناضج تسمى بصيلات، وتفشل البصيلات في إطلاق البويضات بانتظام.

السبب الدقيق لمتلازمة تكيّس المبايض غير معروف، إذ يقلل التشخيص والعلاج المبكر إلى جانب فقدان الوزن من خطر حدوث مضاعفات طويلة الأمد مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب.

أعراض تكيس المبايض للعزباء

غالبًا ما تبدأ أعراض متلازمة تكيس المبايض في وقت قريب من أول دورة شهرية، وتظهر الأعراض في بعض الأحيان في وقت لاحق، وفيما يلي أعراض تكيس المبايض:

دورات شهرية غير منتظمة.

قلة فترات الحيض أو حدوث دورات غير منتظمة من العلامات الشائعة لمتلازمة تكيّس المبايض.

مواجهة صعوبة في الحمل.

إنتاج الكثير من الأندروجين، قد تؤدي المستويات العالية من هرمون الأندروجين إلى زيادة شعر الوجه والجسم وهو ما يعرف بـ الشعرانية.

يمكن أن يحدث أيضًا حب الشباب الشديد والصلع الذكوري.

تتكون العديد من الأكياس التي تحتوي على بويضات غير ناضجة حول حافة المبيض.

عادة ما تكون علامات متلازمة تكيس المبايض، وأعراضها أكثر حدة لدى الأشخاص المصابين بالسمنة.

علاج تكيس المبايض

لا يوجد علاج لمتلازمة تكيس المبايض، لكن يمكنك التحكم في أعراض متلازمة تكيس المبايض، وذلك عن طريق وضع خطة علاجية أنت وطبيبك بناءً على الأعراض وخطط إنجاب الأطفال وخطر إصابتك بمشكلات صحية طويلة الأمد مثل مرض السكري وأمراض القلب، وبالتالي يمكنك تناول أدوية.