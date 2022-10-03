إطلالة ساحرة لـ ياسمين صبري في أسبوع الموضة بباريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورًا جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وذلك خلال تواجدها بأسبوع الموضة في باريس، خلال عرض فلانتينو.

وظهرت ياسمين بفستان نصف كم، مزود بفتحة ساق جريئة، باللون الفوشيا، من براند maison valentino.

ونسقت مع الإطلالة شراب كلون، وحذاء وشنطة بنفس اللون، واكسيسورات باللون الجولد من كارتير.

واختارت ترك شعرها منسدلًا على أحد الأكتاف، واعتمدت مكياجًا ترابيًا هادئ، ليتناسب مع ملامحها الجميلة.

ونالت الإطلالة العديد من التعليقات وتمثلت فيما يلي: "بحب استايلك أوي"، "ربنا يحميكي ويحفظك"، "ياسمين يعني الأناقة".