هذا ما يحدث للجسم عندما تتناول طعاما لمسه "البرص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بالحديث عن انتشار البرص في المنازل هذا الصيف، وهو ما يشكل خطورة على صحة الأفراد، خاصة إذا تلامس مع الطعام.

وحذرت الدكتورة شيرين علي زكي، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة، من انتشار الأبراص بشكل مبالغ فيه هذا الصيف، وتواجدها في صورة أشبه بالغزو على الأماكن السكنية وغير السكنية سبب الذعر والقلق للمواطنين.

وأشارت إلى أضرار البرص المباشرة على صحة الإنسان كون غذائها الأساسي هو الحشرات بما تحتويه من ملوثات وميكروبات.

وأضافت في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تلامس البرص مع الطعام يلوثه بفضلاته وبرازه ببعض أنواع البكتيريا كالسالمونيلا، ما ينتج عنه الإصابة بأعراض معدية معوية تتشابه مع أعراض التسمم".

وتشمل الأعراض:

مغص أو قيء أو إسهال أو حتى ارتفاع درجة حرارة الجسم.

وكشفت أن سقوط البرص في الطعام يعرض من يتناوله لخطر التسمم، كما أن مروره على الجدران والأثاث، يخلف وراءه الكثير من البكتيريا والميكروبات التي تنتقل إلى الإنسان عن طريق التلامس، ما يتسبب في الإصابة ببعض المشكلات الجلدية، ومن أعراضها:

احمرار الجلد

تهيج البشرة

الشعور بالحكة

قد يتسبب في بعض الأعراض التنفسية.

نصائح لتجنب دخول البرص إلى منزلك وفقا لموقع wikihow

1- قشر البيض، لخوفه من هذا المنظر، لذلك يفضل وضعه في كافة أركان المنزل، خاصة عند المنافذ، لإبعاده.

2- البخور خاصة برائحة المستكة، إذ يساعد التبخير في المنزل بشكل يومي على عدم دخوله إلى المنزل.

3- مسح الشباك، وباب المنزل من الخارج، بزيت سيارات مستخدم من قبل، فهو ينفر من تلك الرائحة.

4- يستخدم مشروب الشيح لطرد البرص من المنزل، وذلك من خلال وضع قطعة من الشاش المبلل بالمشروب، ووضع في كل أركان المنزل عند النوافذ، وباب المنزل.

5- يساعد النشا على شلل البرص، عند استنشاقه لرائحته، وبالتالي يساعدك على اصطياده والتخلص منه بطريقة سريعة، وذلك من خلال، إضافه الماء لمحلول النشا حتى يتكون لعجينة، ووضعه في أركان المنزل وعند النوافذ.

بعد ظهور "خوستا 2".. 4 فيروسات خطيرة تهدد العالم حاليا

ما الفرق بين البيرفيوم والأو دو تواليت؟

نوع من الطعام يقضي على "النعاس أثناء النهار"

مواليد 4 أبراج الأكثر تناقضا من غيرهم.. أبرزهم "الجوزاء"

قبل تناولها.. اعرف النسب الصحية لـ"حلاوة المولد" والسعرات الحرارية لكل قطعة