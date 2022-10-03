3 أكواب يوميًا من هذا المشروب يقلل خطر الموت المبكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أظهرت الأبحاث أن عشاق القهوة يميلون إلى العيش لفترة أطول ولديهم قلوب أكثر صحة من أقرانهم الذين لا يتناولونها يوميًا.

وقال الخبراء إن الفوائد كانت لجميع أنواع القهوة، ما يعني أنه ليس فقط من يشربون القهوة منزوعة الكافيين هم من يستفيدون من آثارها، وفق ما ذكرت صحيفة "dailymail".

ويقول الباحثون في معهد بيكر لأبحاث القلب والسكري في ملبورن ، إن لجميع أنواع القهوة تأثير مهم على صحة القلب ومعدلات البقاء على قيد الحياة.

لذا قاموا بفحص بيانات 449،563 شخصًا في المملكة المتحدة يتم استجوابهم بانتظام حول عادات أسلوب حياتهم.

وأكمل المشاركون الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 69 عامً استبيانات حول عدد أكواب القهوة التي يشربونها يوميًا وأي نوع قهوة يختارونه، على سبيل المثال القهوة الفورية (سريعة التحضير) أو المطحونة أو منزوعة الكافيين.

وأظهرت النتائج التي نُشرت في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية، أن 44 في المائة تناولوا القهوة سريعة التحضير و 15 في المائة من منزوعة الكافيين

وارتبط تناول فنجانين إلى ثلاثة أكواب يوميا من جميع أنواع القهوة بانخفاض معدل الوفاة المبكر.

وأولئك الذين شربوا هذه الكمية من القهوة المطحونة كانوا أقل عرضة للوفاة مبكرا بنسبة 27 في المائة مقارنة بمن لا يشربون القهوة.

وفي الوقت نفسه، كان لدى عشاق القهوة منزوعة الكافيين مخاطر مخفضة بنسبة 14 في المائة، وكان كل من شرب القهوة أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وذلك نظرا لأن حبوب البن تحتوي على أكثر من 100 مركب نشط بيولوجيًا ومن المحتمل أن تكون وراء النتائج.

وقد ثبت أن بعضها يقلل الالتهاب والبعض الآخر يحسن حساسية الأنسولين ويعزز عملية التمثيل الغذائي.

وقال البروفيسور وطبيب القلب بيتر كيستلر: "يجب اعتبار القهوة المطحونة وسريعة التحضير ومنزوعة الكافيين جزءًا من أسلوب حياة صحي".

وقال دوان ميلور أخصائي التغذية في كلية الطب في برمنغهام أن شرب القهوة والشاي على حد سواء يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وهذا يشير إلى أنه قد لا تكون المشروبات نفسها وراء الفوائد الصحية، ولكن السلوكيات المرتبطة بشرب القهوة والشاي.

لذلك من الأفضل تناولها بدون إضافة السكر والإضافات الأخرى الغنية بالسعرات الحرارية.

بالإضافة إلى ذلك، يؤدي الإفراط في تناول القهوة إلى الجفاف وزيادة التبول في الجسم وتلف الأسنان.

وأظهرت الأبحاث السابقة أنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وفشل القلب والسكتة الدماغية، وكذلك إطالة العمر.

ويعتقد الخبراء أن إحدى الآليات الكامنة وراء هذه النتائج هي وجود الكافيين الذي يساعد على إصلاح خلايا القلب.

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