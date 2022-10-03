معلمة تعثر على ثعبان سام داخل حقيبة طالبة في المدرسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أصيبت معلمة بالرعب بعد إخراج ثعبان الكوبرا من حقيبة طالبة تدعى "أوما راجاك " في مدرسة بادوني بالهند.

ويظهر الفيديو المعلمة وهي تفتح حقيبة الظهر وتُخرج الثعبان الخطير، إلى جانب جميع المحتويات الأخرى الموجودة بها.

ولم يكن لدى التلميذة أي فكرة عن أن الثعبان قد دخل إلى حقيبتها حتى مدت يدها للحصول على كتبها، وفق ما أوردت صحيفة "metro" البريطانية.

ولم تصب الفتاة والمعلمة بأي أذى من الكوبرا السامة والتي يمكن لسمها أن يقتل ما يصل إلى 20 شخصًا من لدغة واحدة فقط.

وكان الثعبان يبدو وكأنه مستعد للهجوم بمجرد أن يشق طريقه للخروج من الحقيبة، ومع ذلك، فإنه في النهاية اتجه بعيدا.

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