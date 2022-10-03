ما أضرار الفلفل الحار للحامل في الشهور الأولى؟.. يسبب 5 أمراض

القاهرة - سمر حسين - صحة

ما أضرار الفلفل الحار للحامل؟.. سؤال تبحث عنه عدد كبير من النساء الحوامل، لمعرفة المشكلات الناتجة حال تناوله، وسبب اشتهاء السيدات لتلك الأطعمة خلال الشهور الأولى من الحمل.

الدكتور أيمن هاني أستاذ مساعد النساء والتوليد بجامعة القاهرة واستشاري الحمل الحرج، كشف أضرار أضرار الفلفل الحار للحامل، ناصحا الأمهات بضرورة الابتعاد عنها لعدم التعرض لمشكلات صحية.

هل الفلفل الحار مضر للحامل في الشهور الأولى؟

الفلفل الحار مضر في الشهور الأولى والأخيرة من الحمل، بحسب تصريحات الطبيب موضحا أنه يزيد التهابات جدار المعدة ويسبب القيء والارتجاع للمعدة والحموضة.

أضرار الفلفل الحار للحامل

وأكد أن أضرار الفلفل الحار للحامل كثيرة، ويؤذي المرأة بشكل كبير، وعلى المدى الطويل يسبب مشكلات في القولون، ويحدث آلام بالقولون، لذا يجب تجنب تناوله تماما خلال فترة الحمل.

فوائد الفلفل الحار للحامل

أما عن السؤال الخاص عن فوائد الفلفل الحار للحامل، قال أستاذ مساعد النساء والتوليد إن الفلفل الحار لايوجد به أي فائدة، لذلك من المفترض عدم تناوله.

سبب اشتهاء الفلفل الحار للحامل

وعن سبب اشتهاء الفلفل الحار للحامل، أوضح الطبيب أنه يعود لهرمون الحمل الذي يجعل مذاق جميع الأطعمة «غير محسوس»، لذا تميل إلى نوعين من الأطعمة الخفيفة جدا، أو بدون طعم مثل البقسماط والخيار.

أما النوع الثاني الأطعمة التي يكون مذاقها عالي: «يعني زي المخلل والحادق والجبنة القديمة أو الأكل السبيسي أي الحار، اللي الحامل بتقدر تستشعر طعمه بشكل كويس كأن واحد سمعه فجأة بقى ضعيف يأما تشاورله كالأكل بدون طعم أو تعلي صوتك وتصرخ زي تأكل أكل حادق أو حار».