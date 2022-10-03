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4 أخطاء تجنبيها عند اختيار الملابس.. «هتخليكي أكبر من سنك»

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

اختيار الملابس - أرشيفية

تحب الأنثى دائمًا أن تبدو صغيرة وأنيقة حتى وإن تجاوزت الـ60، وتقع الكثير من السيدات والفتيات في العديد من الأخطاء عند اختيارهم الملابس وتنسيقها ما يجعلهن يظهرن بشكل أكبر من أعمارهن، لهذا يقدم «هن» مجموعة الملابس التي يجب تجنبها للظهور بشكل لائق ويناسب عمر الفتاة. 

السترات الضخمة 

من الأخطاء الشائعة في تنسيق الملابس ارتداء سترات تشبه الفورمال لكنها ليست كذلك، على الرغم من بساطتها إلا أن تلك السترات الضخمة التي تحبها الكثير من السيدات، لا تجعل الجسم منحوتًا وتجعل الشكل العام لهن أكبر سنًا، لذلك بدلًا من تلك السترات، استعيني بسترة ذات ألوان هادئة، وفقاً لموقع «best life»

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الفساتين القصيرة جدا 

ارتداء الفساتين القصيرة يعتبر من الموضة الشائعة لكنها ليست الأفضل خاصة مع استخدام المكياج الزائد لأنها تجعلك أكبر من عمرك.

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الاعتماد على اللون الأسود فقط 

يعتبر اللون الأسود سيد الألوان ولا غنى عنه، لكن الاعتماد على اللون الأسود كاملا في إطلالتك يجعلك تبدين أكبر سناً، استمتعي بالألوان أو أنماط التدرج في اللون الرمادي.

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عدم ارتداء حزام مع الملابس

قد يبدو الفستان أو البنطال أنيقًا لكن إضافة حزام خصر مناسب للملابس يجعلها أكثر جمالًا والمظهر العام للسيدات أصغر سنًا، كما أنه يجذب الانتباه إلى خصرك ويضفي شكلاً على مظهرك في الواقع.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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