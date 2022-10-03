الامارات | مصر: إحالة أوراق قاتل طالبة بالشرقية إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه

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شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: إحالة أوراق قاتل طالبة بالشرقية إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت محكمة مصرية اليوم، قرارا بـ إحالة أوراق شاب قاتل طالبة في محافظة الشرقية "شمال القاهرة" إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
وحددت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية اليوم جلسة الثالث من نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.
وكان الطالب قد قتل في الثاني من شهر أغسطس الماضي زميلته بكلية الإعلام بمحافظة الشرقية بـ 31 طعنة نافذة في أنحاء متفرقة بالجسد داخل إحدى البنايات.
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