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الامارات | مصر: إحالة أوراق قاتل طالبة بالشرقية إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه

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القاهرة - د ب أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت محكمة مصرية اليوم، قرارا بـ إحالة أوراق شاب قاتل طالبة في محافظة الشرقية "شمال القاهرة" إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وحددت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية اليوم جلسة الثالث من نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

وكان الطالب قد قتل في الثاني من شهر أغسطس الماضي زميلته بكلية الإعلام بمحافظة الشرقية بـ 31 طعنة نافذة في أنحاء متفرقة بالجسد داخل إحدى البنايات.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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