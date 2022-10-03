رجل يحاول تقبيل ثعبان الكوبرا فلدغه سريعا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

قد نُقبل حيواناتنا الأليفة، لكن هل يمكنك تخيل تقبيل زاحف بري سام؟.. هذا ما فعله رجل هندي مع كوبرا.

حاول رجل من ولاية كارناتاكا بالهند تقبيل أحد أكبر الكائنات السامة الكوبرا، ولكنها فاجأته ولدغته سريعًا، وفق ما أورد موقع موقع "indiatimes".

في مقطع فيديو انتشرحديثًا، يمكن رؤية رجل مُنقذ للزواحف، يُقبل كوبرا كان قد أنقذه للتو، ولكن أدار الثعبان رأسه للخلف وعضه في شفته.

يتضح في الفيديو أن الثعبان يعض الرجل وهو يحاول تقبيله ثم يهرب من قبضته، ينزلق الثعبان بعيدًا عن قبضته.

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