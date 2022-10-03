قبل ألف عام.. اكتشاف مقبرة لـ76 طفلا قُدّموا كقرابين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أزاح علماء آثار في بيرو الستار عن اكتشاف صادم ومثير للغاية، وذلك بعدما عثروا على مقابر 76 طفلاً قُدّموا قرابين قبل نحو ألف عام، خلال طقوس دينية لحضارة "تشيمو" فيما قبل العصر الكولومبي.

ووفقا لما جاء في موقع thearchaeologist، تم اكتشاف المقابر خلال عمليات تفتيش بمكان ديني عُثر فيه سابقا على عظام أطفال، حيث عثر عليها في ساحتين صغيرتين في موقع "بامبا لا كروث" التابع لمنتجع هوانتشاكو الساحلي قرب مدينة تروخيو التي تبعد حوالي 500 كيلومتر شمال العاصمة ليما.

وأكد عالم الآثار، لويس فلوريس، إن رفات الأطفال أظهر أنه تمت التضحية بهم عندما كانت أعمارهم تتراوح بين 6 و15 سنة.

وكان فريق الباحثين نفسه -الذي يرأسه عالم الآثار جابرييل برييتو- قد عثر بين عامي 2016 و2019 على رفات 240 طفلًا قُدِّموا قرابين من مجموعة تشيمو التي كانت تعيش على ساحل البيرو الشمالي الحالي بين سنتي 900 و1450.

وكشف لويس فلوريس: "فوجئنا بالعثور على مزيد من الرفات عندما حفرنا على عمق 10 أو 20 سنتيمترا، صدور الأطفال فُتحت بشكل عمودي لسحب قلوبهم".

وأشار إلى أن الأطفال قُدموا قرابين ربما تزامنًا مع أحداث كانت جارية آنذاك، مثل قلة الأمطار أو الجفاف أو أزمات سياسية أو حروب، ومن بين الرفات التي عثر عليها، عظام لـ5 فتيات في وضعية الجلوس دُفنّ بوضع رؤوسهن مقابل بعضهن على شكل دائرة.

في حين يقول عالم الآثار جابرييل برييتو: "بفضل موقع بامبا لا كروث، أدركنا أن القرابين البشرية، وخاصة الأطفال، كانت عنصرا أساسيا لدى حضارة تشيمو".

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