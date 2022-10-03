الشعور بألم في الظهر ينذرك بالإصابة بـ3 أنواع من السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعاني كثير من الأشخاص من آلام الظهر، ويحدث بسبب مشاكل في العضلات، مثل الجلوس غير الصحيح أو الإصابة.

ومع ذلك، يكون الأمر مزعجًا عندما تكون علامة على الإصابة بأنواع مختلفة من السرطانات، وفقًا لما ورد في موقع "تايمز أوف أنديا".

- سرطان المثانة:

قد يكون الألم أسفل الظهر علامة على الإصابة بسرطان المثانة، حيث ينمو الورم على الأنسجة داخل المثانة.

لذا من الضروري زيارة الطبيب المختص على الفور، لأن بمرور الوقت، يمكن أن يتفاقم هذا الألم وينتشر أيضًا إلى أجزاء أخرى من جسمك مثل الوركين أو الساقين أو القدمين أو الذراعين.

- سرطان العمود الفقري:

يمكن أن يكون السرطان في الحبل الشوكي والعمود الفقري سببًا أيضًا لألم الظهر، على الرغم من أن هذا نادر الحدوث، يمكن أن يكون الألم ناتجًا عن ورم حميد في العمود الفقري، والذي لا يشكل خطرًا بالانتشار إلى أجزاء أخرى من الجسم.

- سرطان الرئة:

هو سرطان شائع آخر يمكن أن يظهر في شكل آلام الظهر، إذا لاحظت أي أعراض أخرى مع آلام الظهر، فمن الضروري زيارة الطبيب المختص.

علامات أخرى مع آلام الظهر

إلى جانب آلام الظهر، إليك الأعراض الأخرى لهذه السرطانات الثلاثة:

- تشمل أعراض سرطان المثانة كثرة التبول، ووجود دم في البول ، وألم أثناء التبول.

- تشمل علامات سرطان العمود الفقري أيضًا التنميل والضعف في الذراعين والساقين، والشلل.

- علامات سرطان الرئة سعال الدم، وضيق التنفس المستمر، والسعال طويل الأمد الذي يزداد سوءًا، والسعال الذي يستمر لمدة أسبوعين أو أكثر.

- بعض النصائح لتقليل خطر الإصابة بالسرطان:

يلعب نمط الحياة دورًا كبيرًا في الحد من مخاطر الإصابة بالسرطان.

تتضمن بعض خيارات نمط الحياة الصحية، اتباع نظام غذائي صحي، تناول الكثير من الفاكهة والخضروات، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، إضافة إلى ذلك، الحفاظ على وزن صحي، والإقلاع عن التدخين.

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