أنهت حياة 7 أشخاص.. أعراض وأسباب الكوليرا وسبل الوقاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في عودة مفاجئة للمرض، أعلنت هايتي، الأحد، أن ما لا يقل عن 7 أشخاص لقوا حتفهم بسبب الكوليرا، في وقت أصيبت به البلاد بالشلل بسبب نشاط العصابات الذي أدى إلى نقص الوقود ومياه الشرب النظيفة.

وأودى المرض بحياة نحو 10 آلاف خلال تفشيه عام 2010، الذي ألقي باللوم فيه على قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، وقالت منظمة الصحة للدول الأمريكية في 2020، إن هايتي لم تشهد في ذلك العام حالات إصابة مؤكدة بالكوليرا.

وكان الدكتور فيليب باربوزا رئيس فريق الكوليرا وأمراض الاسهال الوبائي بمنظمة الصحة العالمية، قد أكد أن معدلات تفشي مرض الكوليرا تشهد زيادة مقلقة عالميا بعد سنوات من الانخفاض.

وأضاف رئيس فريق الكوليرا وأمراض الإسهال الوبائي بمنظمة الصحة العالمية -في مؤتمر صحفي الجمعة في جنيف- أن الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي وحده شهدت إبلاغ 26 دولة بالفعل عن تفشي الكوليرا مقارنة مع أقل من 20 دولة في المتوسط بين عامي 2017 و2021، وأكد أن العالم لا يشهد فقط المزيد من الفاشيات ولكن الفاشيات نفسها أكبر وأكثر فتكا.

- ما هي عدوى الكوليرا؟

الكوليرا عدوى حادة تسبب الإسهال، أودت بحياة الآلاف من الناس في جميع أنحاء العالم، وفقا لموقع Mayo Clinic.

- كيف تنتقل؟

تنتقل عن طريق تناول طعام أو ماء ملوث ببكتيريا الكوليرا، توجد البكتيريا عادة في المياه الملوثة بالبراز.

تسببه بكتيريا تسمى Vibrio cholerae ويميل الناس إلى الإصابة بها عن طريق تناول الطعام أو شرب المياه الملوثة بالبق.

يرتبط انتشارها ارتباطًا وثيقًا بمرافق الصرف الصحي السيئة ومياه الشرب غير المأمونة، حيث يمكن للفيروس أن يتكاثر وينتشر.

إنه مرض غالبًا ما يزيد خلال المعاناة في الأزمات الإنسانية- عندما يكون هناك انقطاع في إمدادات المياه والصرف الصحي وإيواء الناس في الأماكن المزدحمة، مع زيادة الضغط على أنظمة المياه.

- لماذا تعد قاتلة؟

يمكن أن تكون الكوليرا مرضًا خطيرًا للغاية، في الحالات الشديدة، إذا تُرك دون علاج، يمكن أن يقتل في غضون ساعات، بسبب الجفاف الناجم عن الفقد السريع لسوائل الجسم.

- أعراضها

بمجرد الإصابة بالعدوى، يعاني بعض الأشخاص من الإسهال ويصابون بالجفاف الشديد، هذا يحتاج إلى علاج سريع بالسوائل والمضادات الحيوية.

يعاني البعض الآخر من أعراض خفيفة إلى معتدلة والعديد من المصابين بالمرض لا يعانون من أعراض على الإطلاق، لكن لا يزال بإمكانهم حمل الفيروس في برازهم.

وتشمل الأعراض:

الإسهال

الغثيان

القيء

الإسهال

جفاف الفم

انخفاض ضغط الدم

- متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا أُصبت بإسهال شديد بعد زيارة منطقة بها كوليرا نشطة، فاستشر طبيبك.

إذا كان لديك إسهال، وخاصة الإسهال الشديد، وتعتقد أنك ربما تكون قد تعرضت للكوليرا، فاطلب العلاج على الفور.



- الوقاية



اغسل يديك بالصابون والماء بشكل متكرر، خاصة بعد استخدام المرحاض وقبل تناول الطعام.

إذا لم يتوفر الماء والصابون، استخدم معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول.

اشرب الماء الآمن فقط، بما في ذلك المياه المعبأة في زجاجات أو الماء الذي قمت بغليه أو تعقيمه بنفسك.

تناول الطعام المطبوخ والساخن تماما، وتجنب طعام الباعة المتجولين، إن أمكن.

التزم بالفواكه والخضروات التي يمكنك تقشيرها بنفسك، مثل الموز والبرتقال والأفوكادو، وابتعد عن السلطات، والفواكه التي لا يمكن تقشيرها مثل العنب والتوت.

- العلاج

هناك 3 لقاحات ضد الكوليرا تؤخذ عن طريق الفم، وهي Dukoral وShanchol و Euvichol ، هناك أيضًا لقاح فموي أحادي الجرعة معتمد من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA"، في الولايات المتحدة يسمى فاكشورا.

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