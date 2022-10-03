هل تعرفها؟.. هذه الكلمات تجعلك ذكيا أمام الآخرين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هل تريد أن تبدو أكثر ذكاءً أثناء التحدث إلى زملائك في العمل أو في تجمع اجتماعي؟.. أضف هذه الكلمات إلى مفرداتك.

اللغة

تشير هذه الكلمة إلى طريقة التحدث وتستخدم لوصف طريقة تحدث المجموعة، على سبيل المثال، يمكن تسمية اللغة الفريدة التي يتحدث بها الناس في مكان ما لغتهم الإقليمية، وفق ما أورد موقع timesofindia.

اليأس

الكلمات تعني الشعور أو إظهار الحزن الشديد.

الحماس

هذه الكلمة يمكنك أن تصف صديقًا أو زميلًا يتمتع بطابع حيوي ومتحمس بطبيعته.

مُفصل

ربما تكون قد صادفت هذه الكلمة عدة مرات، في الغالب أثناء التسوق عبر الإنترنت، إنها كلمة تعني ببساطة الصنع حسب الطلب، على سبيل المثال: مجوهرات أو ملابس حسب الطلب.

واسع المعرفة

كلمة تعني الذكاء، يمكنك استخدام هذه الكلمة لوصف شخص حاد المعرفة.

وضوح

يمكن استخدامها لوصف الشخص الصريح مع الآخرين أثناء الحديث.

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