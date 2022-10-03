علاج الإسهال للأطفال والحوامل منزليا.. «بلاش منتجات الألبان»

القاهرة - سمر حسين - صحة

الإسهال من الأعراض المرضية الشائعة لدى الكثيرين، لكن أحيانًا يسبب خطورة لفئات معينة منها الأطفال والرضع والحوامل، لذلك يجب الحذر عند تناول أي دواء دون استشارة الطبيب، ويجب زيارته فوراً إذا صاحب الإسهال أعراضًا أخرى منها الجفاف، وبشكل عام يمكن علاجه منزلياً، من خلال اتباع الخطوات التالية.

قال الدكتور أشرف قاسم استشاري الأطفال وحديثي الولادة خلال برنامج «جروب الماميز»، إنّ الإسهال من الأعراض المرضية التي تصيب الأطفال دائمًا والكبار أيضًا، لكنه في حالة الأطفال قد يصاحبه أعراض تدل على خطورة الحالة، وعندما يحدث ذلك، يجب زيارة الطبيب فوراً خاصة إذا كان الطفل في الشهور الأولى، مثل أن يصاحبه جفاف أو تغيير في لون الجلد، لكن إذا كان الأمر مقتصرًا على الإسهال فقط، يمكن علاجه منزلياً بالأدوية المتاحة للطفل والتغذية السليمة.

وأوضح استشاري الأطفال: «بالنسبة لعلاج الإسهال للأطفال هناك جدول بالأطعمة التي تمنع الإسهال لديهم وتعالجها منزلياً، وذلك لأن الأدوية ليست دائمًا الحل الوحيد، على سبيل المثال الرمان والتفاح والجوافة والكمثرى والموز من أكثر أنواع الفاكهة الممسكة أي التي تمنع الإسهال، وإذا كان الطفل في الشهور الأولى يمكن عملها عصير فريش ويتناولها في ببرونه، وإذا كان يستطيع تناولها يمكن تقطيعها إلى قطع صغيرة جدًا».

وأضاف: «كل أنواع الخضروات من الممسكات لـ علاج الإسهال ما عدا 3 أنواع، وهي الملوخية والكوسة والبامية وممنوع تناولها وقت الإسهال تمامًا، أما الأطعمة المستحيلة تماماً وقت الإسهال هي منتجات الألبان، وأي شيء يحتوي على اللبن حتى البسكويت، ما عدا لبن الأم هو الوحيد الآمن الذي لا يسبب إسهالًا على الإطلاق، لكن يجب إرضاع الطفل بهدوء إذا كان يعاني من الترجيع أو الارتجاع».

علاج الإسهال للحامل

يمكن علاج الإسهال للحامل منزليًا وذلك إذا كان إسهال فقط بدون وجود أعراض أخرى، ويتمثل العلاج في تجنب الأطعمة التالية:

شرب الماء والسوائل.

التركيز على تناول الأطعمة المهروسة.

صلصة التفاح.

الموز.

البطاطا المسلوقة.

الأرز.

الخبز المحمص.

ويجب زيارة الطبيب عندما يصاحب الإسهال مجموعة من الأعراض الأخرى، بحسب استشاري الأطفال، مثل:

استمرار الإسهال لأكثر من يومين أو ثلاثة.

تحول لون البول إلى الأصفر الداكن.

جفاف الفم.

الشعور بالعطش الشديد.

قلة عدد مرات التبول وكمية البول.

صداع.

علاج الإسهال عند الرضع

وبالنسبة لعلاج الإسهال عند الرضع، قال الدكتور رفعت الجابري استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة خلال حديثه عبر برنامج «العيادة» المذاع على قناة «الحياة»: «قبل العلاج، يجب على الأم إجراء تحليل صورة دم كاملة للطفل، وذلك حتى يجري الكشف عن وضع جهاز المناعة الخاص بالرضيع وكفاءته، بالإضافة إلى إجراء تحليل حساسية ضد اللبن، إيقاف منتجات الألبان تماما ومنع تناول الأكلات الحادقة والحارة».