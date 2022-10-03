بيع صقر بأكثر من مليون درهم.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

في حدث فريد من نوعه، تم بيع أحد أنواع الصقور بمبلغ خرافي غير متوقع، بقيمة مليون و10 آلاف درهم، في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2022.

معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2022، شهد مزايدة على صقر فريد من نوعه "بيور جير" من سلالة إلترا وايت الأمريكي، وتم بيعه بقيمة مليون و10 آلاف درهم، فيما تبلغ قيمته الأصلية مليوناً و500 ألف درهم، إلا أن مالكه سمح ببيعه بهذا السعر دعماً للمعرض، وفقا لموقع 24 الاماراتي.

وأوضح مسؤول مزادات الصقور في الدورة الـ19 من المعرض خالد بن سيفان، أن "من مميزات الصقر أن دمه صافي وجودته عالية ومن فصيلة نادرة"، لافتاً إلى أن" المزايدين في مزاد المعرض الدولي للصيد والفروسية يعرفون جيداً قيمة هذه النوعية من الصقور النادرة".

وأكد أن "وجود مثل هذه النوعية من الصقور تعد أحد أهم عناصر الدعم والتميز للمعرض، الذي بات من أهم الفعاليات التي ينتظرها عُشاق الصقارة والمقناص ومحبو الصقور"، مشيراً إلى أن "المعرض عمل على منح صقور بالمجان إلى المشترين طوال أيام المزاد، بواقع صقرين مجانيين كل يوم تم السحب عليهما بين المُشترين، إضافة إلى السحب مجاناً على 19 صقراً للزوار في آخر يوم من المعرض".