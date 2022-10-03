فتاة تتناول نشا الذرة كل 3 ساعات للبقاء على قيد الحياة.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

دائما ما نسمع عن حالات نادرة وغريبة، لأشخاص يعانون من مشاكل صحية قد نعرفها لأول مرة، لكن المثير ما نشرته شابة برازيلية تعاني من حالة وراثية نادرة، حيث يتعين عليها تناول نشا الذرة كل ثلاث ساعات للبقاء على قيد الحياة.

وعلى مدى ثلاثة عقود، عانت ليتيسيا راموس، من مدينة أوبيرابا بولاية ميناس جيرايس في البرازيل، من اضطراب وراثي نادر يؤثر على استقلاب الجليكوجين في أنسجة الجسم، والذي يعاني منه واحد من كل 25 ألف شخص حول العالم، وفقا لموقع 24 الاماراتي.

وللبقاء بصحة جيدة، يجب أن تستهلك ليتيسيا نشا الذرة المذاب في الماء كل ثلاث ساعات يومياً، لمنع تراكم الجليكوجين في الكبد.

أدرك والدا ليتيسيا أن ابنتهما كانت تعاني من مشكلة عندما كانت تبلغ من العمر عامين ونصف فقط، بعدما ظهرت عليها العديد من الأعراض مثل انتفاخ البطن ولون الجلد المخضر ونقص سكر الدم، مما دفعهما لاستشارة الأطباء حول حالتها. وبعد عدة خزعات، اكتشف الأطباء أن ليتيسيا مصابة بتراكم الجلوكوجين من النوع 9C في الكبد.

وقد عانت ليتيسيا في طفولتها من التوقف عن المشي عدة مرات بسبب هذه الحالة، إضافة إلى إصابتها عدة مرات بحمى الضنك.

إلى جانب تناول نشا الذرة كل ثلاث ساعات، يجب على ليتيسيا اتباع نظام غذائي صارم للغاية ويجب تجنب جميع الأطعمة السكرية، ناهيك عن تناول مجموعة من الأدوية اليومية، واستيقاظها عند الفجر للحفاظ على مستويات الجلوكوز تحت السيطرة في جميع الأوقات.

وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهتها، وجدت ليتيسيا طريقة جديدة للتعامل مع حالتها، إذ أنها تشارك الآن روتينها اليومي على وسائل التواصل الاجتماعي مع حوالي 40.000 متابع على تيك توك و12 ألف متابع على إنستغرام، وفق ما أورد موقع ميترو الإلكتروني.