للأمهات.. احذري هذه الأيام حتى لا يصاب طفلك بالأمراض خلال الدراسة

القاهرة - سمر حسين - ماما

مع بدء العام الدراسي الجديد، تخشى العديد من الأمهات تزاحم الطلاب والتلاميذ بين بعضهم البعض، وتجمعهم في بعض الأحيان خلال الطابور المدرسي، أو في أثناء وقت الراحة، خوفًا من انتقال العدوى المُحملة بأمراض برد الخريف والشتاء، وتحديدًا خلال الأيام المقبلة.

الحفاظ على مناعة طفلك

وحذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، الأمهات من الإهمال في الحفاظ على مناعة الأطفال، مؤكدًا أنه في مرحلة البناء والنمو يحتاج الأطفال لمجهود كبير للحفاظ على جهازهم المناعي.

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة، أنه على الأمهات الحرص الشديد على تقوية مناعة الأطفال، وذلك خلال الأيام الحالية مع استقبال العام الدراسي الجديد، إذ إنّ الفصول والمدارس أماكن للتجمعات وبالتالي تساعد على نقل العدوى تزامنًا مع فصل الخريف، وهو موسم انتشار الفيروسات التنفسية.

كيفية تقوية مناعة طفلك

ونصح «الحداد» خلال حديثه لـ«هُن»، بأن الخطوة الأولى في بناء ونمو الجهاز المناعي للطفل هي الغذاء السليم، عبر تناول البروتينات التالية، لحماية الطفل من أمراض سوء التغذية والأنيميا.

السمك اللبن البيض

كما نصح استشاري الحساسية والمناعة، بتناول بعض العناصر مثل الزنك، وهو عنصر شديد الأهمية لمناعة الجلد وفيتامين سي الذي يساعد على امتصاص الحديد، والموجود في الجوافة والبرتقال، مشيرًا إلى ضرورة تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية، لحماية الأطفال من الإصابة بفيروس الإنفلونزا، إلى جانب تناول الخضروات بأنواعها.