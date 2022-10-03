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الامارات | كردستان تحظر على موظفيها دخول مواقع التواصل أثناء الدوام الرسمي

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  حظرت حكومة إقليم كردستان العراق على موظفيها استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أثناء الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مدير عام البريد والمواصلات جمال أحمد، إن القرار جاء كجزء من الإصلاحات التي تقوم بها حكومة الإقليم داخل المؤسسات الحكومية.

وأضاف أن القرار يتضمن منع الموظفين من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في أثناء الدوام الرسمي إلا لخدمة عمل المؤسسات الحكومية.

وأكد أن القرار جاء بهدف خدمة المراجعين للدوائر الحكومية بشكل أفضل.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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