الامارات | كردستان تحظر على موظفيها دخول مواقع التواصل أثناء الدوام الرسمي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حظرت حكومة إقليم كردستان العراق على موظفيها استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أثناء الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مدير عام البريد والمواصلات جمال أحمد، إن القرار جاء كجزء من الإصلاحات التي تقوم بها حكومة الإقليم داخل المؤسسات الحكومية.

وأضاف أن القرار يتضمن منع الموظفين من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في أثناء الدوام الرسمي إلا لخدمة عمل المؤسسات الحكومية.

وأكد أن القرار جاء بهدف خدمة المراجعين للدوائر الحكومية بشكل أفضل.