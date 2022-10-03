3 أطعمة لا تتوقعها تحسن من صحة القلب للنساء: «بتحافظ على ضرباته»

القاهرة - سمر حسين - صحة

الإصابة بأمراض القلب واحدة من أهم أسباب الوفاة الرئيسية؛ إذ أن خلل ضربات القلب أو توقف عضلته قد يؤدي بصاحبه للوفاة، لتبقى الوقاية هي الشغل الشاغل للكثير في محاولات للمساعدة على صحته، دون التعرض لمشكلات صحية كبيرة.

هل النظام الغذائي يقي القلب من الأمراض

ووفقا لصحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية، أوضح الخبراء أن اتباع نظام غذائي صحي قد يؤثر على كفاءة وصحة القلب؛ إذ ذكر دينيس كينان العالم المؤسس في «سيغنبوست دايغنوستيكس» أن أفضل طريقة لتقليل المخاطر هي اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وممارسة التمارين البدنية بانتظام، بالإضافة إلى تجنب هذه العادات الخاطئة التي تؤثر على صحة القلب، وعلى رأسها تناول الأطعمة الدهنية غير الصحية التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، وبدورها تؤدي إلى تراكم المزيد من اللويحات الدهنية في الشرايين، ما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

3 أطعمة لا تتوقعها تحسن من صحة القلب

في السياق ذاته، أوصى كينان باتباع نظام غذائي غني بالبوتاسيوم للنساء لتقليل المخاطر، موضحًا أنه يساعد في الحفاظ على صحة القلب للنساء أكثر من الرجال، من خلال المساهمة في انتقال العناصر الغذائية إلى الخلايا، وبالتالي، فهو مفتاح لصحة القلب والعضلات.

وونصح الدكتور محمود عبدالحميد، استشاري القلب والأوعية الدموية بجامعة عين شمس، بتناول 3 أطعمة تحسن من صحة القلب لاحتوائها على البوتاسيوم، وهي «الأفوكادو - الزبادي - والموز»، وذلك خلال حديثه لـ «هُن».

وشرح استشاري القلب والأوعية الدموية بجامعة عين شمس، أهمية الثلاثة أطعمة: «فيها نسبة متوازنة وكافية من البوتاسيوم اللي لو قل بيؤدي لخلل في ضربات القلب، غير إنها مصادر طبيعية وأصلية للبوتاسيوم».

وحذر الطبيب من الإفراط في تناول البوتاسيوم أيضًا، موضحا: «مفيد طبعًا لكن الإفراط فيه ممكن يعمل مشكلات وتوقف عضلة القلب».