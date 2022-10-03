قواعد صارمة لركاب طائرة كيم كارداشيان الخاصة.. ما هي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

يبدو أن نجمة الواقع الأمريكي كيم كارداشيان تفرض قواعد صارمة على أي شخص يرغب في ركوب طائرتها الخاصة التي تبلغ قيمتها 150 مليون دولار، ولا تُعفي أفراد عائلتها من هذه القواعد.

وقررت كيم تطبيق هذه القواعد أثناء الدردشة مع أختها، كيندال جينر في حلقة الخميس من مسلسل العائلة الكارداشينية الواقعي على منصة هولو بعنوان "The Kardashians" قبل رحلتها إلى ميلانو لحضور عرض Prada، وفقا لموقع 24 الاماراتي.

أوضحت كيم (41 عاماً) في حديثها مع كيندال أنها ترغب في الحفاظ على طائرتها الخاصة G650ER نظيفة وفريدة من نوعها.

التسمير الذاتي

وبحسب ما ورد في صحيفة "نيويورك بوست"، فإن جينر أخبرت شقيقتها كيم برغبتها في الحصول سمرة سريعة قبل رحلتها إلى ميلان، لكن كيم رفضت بشدة الأمر وحذرت أختها بعدم القيام بذلك، خشية ترك أي بقعة من رذاذ التسمير الذاتي على مقاعد طائرتها الخاصة المصنوعة من الكشمير.

ممنوع المعكرونة

وسألت كيم شقيقتها عن نوعية الوجبات الخفيفة والسريعة التي ترغب في تناولها على متن طائرتها، فردت شقيقتها بأنها ترغب في وجبة "المعكرونة"، فانتقدت كيم بشدة الطلب، قائلة لها "لن يكون لدينا أي معكرونة على متن الطائرة قبل أن نصل إلى إيطاليا"، ليقتصر الأمر على الفطائر والوجبات الخفيفة فقط داخل ثلاجة طائرة كيم الخاصة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تضع كيم شروطها وطلباتها لمن يريد ركوب طائرتها الخاصة.

ففي حلقة سابقة من برنامجها الواقعي مع أسرتها في يونيو الماضي، قالت إنها شددت على عدم ارتداء أية أحذية على متن طائرتها، وأجبرت أفراد عائلتها والمرافقين معها بارتداء النعال الذي تنتجه علامتها التجارية Skims.

وفي نفس الشهر، سمحت لابنتها الكبرى، نورث، بأخذ صديقاتها على متن الطائرة للاحتفال بعيد ميلادها التاسع.

يُشار إلى أن كارداشيان ليست الوحيدة في عائلتها التي لديها طائرة خاصة، فقد شترت أختها الصغرى، كايلي جينر، طائرة مقابل 70 مليون دولار عام 2020، وتلقت انتقادات لأنها قامت برحلة مدتها 17 دقيقة في وقت سابق من هذا العام، وأطلق عليها لقب "مجرمة المناخ" على وسائل التواصل الاجتماعي.