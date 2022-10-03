أسباب ارتفاع صوت الطفل بالصراخ.. «اعرفي إزاي تتعاملي معاه لتعديل سلوكه»

القاهرة - سمر حسين - ماما

أحيانا يكون سلوك الطفل يحتوي على الصوت المرتفع أو الصراخ، بدون معرفة السبب وراء ذلك، ما يسبب مشكلة للأسرة لعدم القدرة على التعامل معه والسيطرة عليه، وهو ما تشرحه المدربة التربوية والخبيرة النفسية في السطور التالية.

شرحت هايدي المصري المدربة التربوية والخبيرة النفسية عبر «هن»، أن إذا كان الطفل صوته مرتفعا ويصرخ قبل الحديث معه طوال الوقت، يجب أن تلاحظ الأسرة أنفسهم وأجواء المنزل أي «البيئة» التي يعيش فيها والمحاولة من تغيير السبب وراء هذا السلوك.

أسباب الصوت المرتفع للطفل والصراخ طوال الوقت

- يجب ملاحظة هل الأسرة تعمل على الصراخ عليه دائما خلال الحديث معه، بجسب وصف المدربة التربوية.

- هل يوجد مشاكل في المنزل، أو يرى مشاجرات الأب والأم.

- هل الطفل يتعرض لضغط نفسي ما سواء من أشقاءه أو بالحضانة أو في المدرسة أو من الأقارب.

- يجب ملاحظة هل هناك قواعد مبالغ فيها.

- هل يتم تعنيف ذلك الطفل وتنفيذ عقاب شديد.

- التركيز بأن هل هي مرحلة عمرية خاصة في بداية المراهقة أي نحو 8 أعوام.

كيفية التعامل مع صوت الطفل العالي

- الحرص على أن يكون صوت الأهل غير مرتفع خلال الحديث معه.

- التركيز على عدم الانفعال بسبب انفعال الطفل.

- لا تنفذ الطلب الذي يرغب فيه بهذا السلوك.

- يجب إخبار الطفل أنك تسمعه.

- مناقشة الطفل بعد الهدوء، وفقا لقول هايدي المصري.