تسريحات لتطويل الشعر قبل النوم.. «ذيل الحصان» و«الضفيرة» أبرزها

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تعددت عمليات البحث مؤخرًا، عبر المحرك العالمي الشهير «جوجل»، عن أبرز تسريحات لتطويل الشعر قبل النوم، وذلك لحرص العديد من السيدات والفتيات على تطويل شعورهن والحفاظ على صحتها قبل الذهاب لمرحلة النوم.

ويمكن التعرف على أبرز تسريحات لتطويل الشعر قبل النوم، من خلال ما نستعرضه في السطور الآتية، وفق ما ذكر موقع stylesatlife العالمي.

1- تسريحة الضفيرة

تساهم تسريحة الشعر على شكل الضفيرة في تطويل الشعر بشكل ملحوظ، لذلك تحرص العديد من الفيتات على القيام بها خاصة في ساعات الليل المتأخرة قبل النوم.

2- تسريحة نصف رفعة الشعر

تعتمد هذه التسريحة على رفع نصف الشعر بكعكة عالية، ومن ثم اتركي بقية الشعر منسدلًا على كتفك، حيث أن هذه التسريحة تمنح شعرك طولًا ملحوظًا.

3- تسريحة ذيل الحصان

تساهم تسريحة الشعر على شكل ذيل حصان في تطويل الشعر أيضًا بالمساء، وذلك لأنه لا يؤدي إلى تقصفه كثيرًا خلال النوم.

تسريحات تساعد على نمو الشعر

1- الشعر الملتوي من الجانبين الأماميين

تساعد هذه التسريحة البسيطة في حماية الشعر من التلف أو التكسر، كما أنها تعطي مظهرًا مذهلاً وجذابًا عند الرغبة في الخروج بها بالمناسبات المختلفة، إذ أنها تتناسب مع ساعات الليل والنهار معًا.

2- ذيل الحصان الفوضوي

تتمثل هذه التسريحة في عمل ذيل الحصان غير المجذوب بشدة، ويكن مرتخيًا، حيث تساهم هذه التسريحة في نمو الشعر، وذلك لأنها تمنعه من التكسر، كما أنها تمنح مظهرًا أنيقًا للمرأة.

3- الشعر الملتوي

تبدو هذه التسريحة للشعر أنثوية وأنيقة، فهي واحدة من أفضل تسريحات الشعر الواقية له من التقصف، وذلك لأنها لا تتضمن وضع أي أدوات تثبيت أو مشابك لتصفيفه، وهو ما يساهم في جعله طبيعيًا، كما تعزز هذه التسريحة نمو بصيلات الشعر بشكل فعال.

تسريحات لتطويل الشعر وفرده

1- تسريحة الشعر الملتوية المسطحة

إذا كنتي تريدي الاحساس بشعور طبيعي ومريح، فهذه القصة تعد رائعة ومناسبة لكي، فهي تحمي الشعر من أشعة الشمس القاسية والتعرض للأتربة والتلوث عند تعرضه للهواء، كما أنها تمنع الشعر من التقصف والتعرض لأي أضرار يمكن أن تلحق به، فهي تعد واحدة من أفضل تسريحات الشعر الواقية والمعروفة لنمو الشعر الطبيعي.

2- تسريحة الشعر التويست

تأتي هذه التسريحة ما بين الكعكة وذيل الحصان المرتخي، فهي سهلة وغير ملزمة بشكل محدد، كما أنها تساهم في عدم تعريض بصيلات الشعر لأي حساسية من أشعة الشمس، علاوة على ذلك، تساهم في تجنب تعرض جذوره للإجهاد، مما يعزز نمو الشعر بصورة طبيعية.

3- تسريحة موجات البحر

تتمثل هذه التسريحة في فرد الشعر بشكل انسيابي على شكل موجات، وتسمح بتدفق الدورة الدموية في بصيلاته بصورة طبيعية.

تسريحة لتطويل الشعر القصير

1- تسريحة التاج الجدلية

تعطي هذه التسريحة مظهر أنثوي جميل للشعر، كما أنها تحميه من التعرض للعديد من المخاطر مثل التشابك والتلف.

2- تسريحة الكعكتين الكبيرتين

تعد هذه التسريحة من أجمل الإطلالات، كما أنها تحمي بصيلات الشعر بشدة، من خلال المساهمة في تغذيتها بشكل فعال، إلى جانب حمايته من التعرض للملوثات المختلفة بالهواء الطلق.

تسريحات لتكثيف الشعر

1- تسريحة الضفيرة الفرنسية

تعد الضفائر السائبة هي أكثر تسريحات الشعر أمانًا ووقاية له، إذ أنها تساعد على تقليل تلفه وزيادة فرص نموه.

2- الضفائر الهالة

تتمثل هذه التسريحة في عقد ضفيرة دائرية على شكل هالة بالمنطقة العليا من الشعر، حيث أنها تساهم في تدليك بصيلات الشعر من الداخل وتقليل خطر تلفها، إذا كان لديكِ ملمس شعر حساس أو معرض للتقصف الشعر، يمكن أن تكون قصات الشعر هذه مفيدة لتجربتها دون عناء.