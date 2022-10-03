استشاري نفسي تحذر من البكاء قبل النوم: «يؤدي لظهور أحلام مرعبة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني بعض الأشخاص من مشاكل نفسية صعبة نتيجة ما يمرون به في الحياة ما يجعلهم ينتظرون قبل النوم للبكاء بمفردهم؛ وهو ما حذرت منه استشاري الطب النفسي الدكتورة هالة حماد من البكاء قبل النوم، لأنه من الممكن أن يسبب الأمراض وهو ما سنوضحه بالتفصيل في السطور التالية.

أسباب البكاء قبل النوم

ذكرت استشاري الطب النفسي، في تصريحات لـ«هن»، أن السبب وراء البكاء قبل النوم تحديدا أن الشخص خلال يومه يكون مشغولا في مسؤوليات كثيرة ولا يستطيع أن يتجاوز ما يؤثر عليه نفسيا بسبب المهام الصعبة، لذا عندما يذهب إلى السرير يجد أن الأفكار تهاجمه وتسيطر عليه وتجعله في هذه الحالة.

استشاري الطب النفسي: البكاء قبل النوم يخليك تشوف أحلام مرعبة

وشرحت «حماد» أن البكاء قبل النوم يسبب أفكارا مؤلمة ومخيفة تجعل الشخص أثناء نومه يرى أحلاما مرعبة ويكون ذلك تأثير الحالة التي كان عليها، لذا تنصح الدراسات بالضحك قبل النوم لإفراز كيماويات السعادة، للحصول على نوم عميق وراحة.

وأشارت استشاري الطب النفسي إلى أنه عندما يستيقظ الشخص الذي كان يبكي قبل النوم، يشعر أنه لم ينم وذلك كونه لم يحصل على الراحة الفكرية والبدنية: «حتى لو كان نام أكتر من 12 ساعة عشان كده في ناس بيجلها اكتئاب بسبب أن نومهم مش مريح ومش هادي ومبيحصلش تجديد للطاقة».

زيارة الطبيب النفسي

وأوصت حماد أن في هذه الحالة يجب على الشخص زيارة الطبيب النفسي لاكتشاف هل الذي يمر به نتيجة ضغط نفسي وأنه يحتاج لدعم ومساندة نفسية فقط، أم أنه بسبب اكتئاب ويجب الحصول على علاج من خلال الدكتور.

وأوضحت استشاري الصحة النفسية أن البكاء قبل النوم يسبب القلق والتوتر، ومن الممكن أن يزيد من أعراض الأشخاص المصابين بمرضى السكري أو القولون العصبي أو الضغط أو القرحة بالمعدة.

ونصحت حماد الأشخاص الذين يتعرضون لمواقف تجعلهم يبكون قبل النوم، بالبحث عن شيء مبهج للرؤيته سواء فيلم أو مقطع كوميدي على السوشيال ميديا من أجل السلامة النفسية.