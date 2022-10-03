الامارات | بطولات فزاع التراثية.. ضربة البداية مع اليولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن جدول موسم 2022 ـ 2023، وستكون ضربة البداية فيه مع الجولات التأهيلية لبطولة فزاع لليولة.

وقال مدير إدارة البطولات في المركز راشد الخاصوني: «نسير بخطوات ثابتة بفضل توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، للحفاظ على ثقافة وتراث مجتمعنا، والعمل على تجسيده بشكل منافسات وبطولات من شأنها تحفيز الشباب الإماراتي للمشاركة بشكل أكبر في مثل هذه المناسبات».

وأضاف: «كلنا فخر في المركز بتنظيم هذه البطولات التي تمكنت من حجز مكانة كبيرة على المستويين المحلي والعالمي، وترجمة رؤية وتوجّه سمو ولي عهد دبي في تعزيز الهوية الوطنية، ونقل الموروث إلى الناشئة، وتربية أجيال مرتبطة بتراثها وعاشقة لوطنها».

وسيشهد مسرح الميدان في القرية العالمية انطلاقة النسخة الـ22 من بطولة فزاع لليولة الجولات التأهيلية في الثامن والتاسع من أكتوبر الجاري. بينما ستكون أولى جولات النهائيات في التاسع من ديسمبر وتستمر حتى الرابع من مارس المقبلين على مسرح الميدان في المرموم. بينما ينطلق الدور التمهيدي الأول لماراثون اليوم الوطني ورحلة الهجن في الرابع من نوفمبر المقبل في المرموم، وتنطلق بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح الرئيسة في 28 ديسمبر، وتستمر حتى 14 يناير المقبلين في منطقة الروية. كما يضم جدول البطولات الكثير من الأنشطة والمسابقات المتنوّعة.