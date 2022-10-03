"مش بيلبس أي حاجة في رجله".. رجل يسير حافيا منذ عام لسبب غريب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

اتخذ رجل بريطاني، يبلغ من العمر 20 عامًا، قرارا غريبا ومثيرا للغاية تسبب في شهرته، سواء في مسقط رأسه أو على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قرر تجنب انتعال الأحذية تماما.

كان جورج وودفيل يرتدي الأحذية إلى حد كبير طوال الوقت، حتى عام أو ما يقرب من ذلك، حتى داخل المنزل، لكن ذات يوم في أكتوبر من العام الماضي، بينما كان في إجازة في بليموث مع والدته وجده، بدأ يتساءل عن ضرورة ارتداء الأحذية.

ووصل الرجل إلى الفندق وقرر أنه لن ينتعل الأحذية مرة أخرى، بعد أكثر من عام، لم يتمسك جورج بقراره فحسب، بل وجد طريقة لتحويل هذا القرار الغريب إلى مصدر للدخل، وفقا لموقع odditycentral.

وقال جورج: "عدت إلى الفندق وبدأت في البحث عن فوائد المشي حافي القدمين، لقد قررت في تلك اللحظة أنني لن أرتدي أحذية مرة أخرى، كانت تجربتي الأولى هي الذهاب إلى مطعم مع أمي وجدي حافي القدمين وشعرت أنها تجربة مختلفة حقًا، ثم مشيت على العشب وعلى أي سطح وكان بإمكاني أن أشعر بالفرق، لقد أمضيت 20 عامًا في ارتداء الأحذية، لكنني شعرت أنني على ما يرام دونها".

وبمجرد العودة إلى المنزل من إجازته، تخلص الشاب البالغ من العمر 20 عامًا من جميع أحذيته، 20 حذاء- بما في ذلك 3 أزواج من الأحذية الرياضية و2 من الأحذية الجلدية والأحذية المصنوعة من الجلد المدبوغ والنعال - والتزم بالسير حافي القدمين بالكامل - ومنذ ذلك الحين ادعى أن التغيير جعله يشعر براحة أكبر في جلده وساعده على التعبير عن نفسه بشكل أفضل.

واعترف الشاب الإنجليزي أن عدم ارتداء الأحذية لا يثير إعجاب الجميع، حيث يطلب منه بعض مديري السوبر ماركت المغادرة إذا اكتشفوه في متاجرهم، وقد سمع بعض الناس يقولون إن ما يفعله مثير للاشمئزاز، لكنه لم يشعر أبدًا بالحرج من ذلك.

يقول جورج: "أحيانًا أجد زجاجًا عالقًا في قدمي، لكن في غضون أيام قليلة عادة ما يسقط، لقد دست على براز الكلب من قبل، إذا اتسخت قدمي حقًا، فسأطلب من شخص ما أن يجلب لي دلوًا من الماء قبل أن أذهب إلى الداخل، لكنني سأحاول العثور على بركة لتنظيف قدمي".

ويضيف: "في الشتاء، كان الأمر صعبًا بعض الشيء في البداية لأنه كان باردًا جدًا وكنت قد بدأت للتو في المشي حافي القدمين، وعندما أصبح الجو باردًا ورطبًا شعرت به حقًا، لكن كما هو الحال مع أي شيء، بعد فترة تعتاد عليه".

بصرف النظر عن جعله يشعر بالتحرر والتمكين، فإن المشي حافي القدمين أتاح أيضًا فرصة دخل لم يكن ليتخيلها أبدًا، منذ أن بدأ جورج وودفيل في توثيق مغامرته حافي القدمين على منصات التواصل الاجتماعي مثل Tik Tok ، بدأ في تلقي طلبات "صور حافي القدمين" من معجبيه عبر الإنترنت.

لقد حقق 100 جنيه إسترليني فقط (110 دولار أمريكي) في شهره الأول على OnlyFans، لكنه واثق من أنها مسألة وقت فقط حتى يكسب مبالغ طائلة من هذا الأمر.

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