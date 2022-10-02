طريقة تلميع الفضة في المنزل..«5 طرق موجودة بمطبخك»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الفضة من المعادن الشهيرة في الإكسسوارات والتي تحتاج إلى العناية الدائمة، لأنها كثيرا ما تتعرض للتآكل وتكون مادة شبيه بالصدأ إذا عاملتها بإهمال، ويفضل تجنب ارتداء أي مجوهرات من الفضة عند السباحة أو الاستحمام؛ وذلك لأن تعرضها للرطوبة والكلور يسبب تسريع في تآكل الفضة، لذلك يقدم «هن» طريقة تلميع الفضة في المنزل.

تلميع الفضة بالليمون

تلميع الفضة بالليمون من أشهر الطرق المتوفرة في المطبخ، ومن خلال عصير الليمون يمكنك صنع منظف منزلي سهل للغاية وبسيط من وسائل الراحة في منزلك للحفاظ على تألق الاكسسوارات الفضية لفترة فعند تكون مادة الصدأ عليها يمكن عصر ليمونه على القطعة الموجودة ومسحها بقطعة قماش، وفقا لموقع Salonprive.

طريقة تلميع الفضة بالملح

طريقة تنظيف الفضة بالملح من الطرق الشهيرة إذ يمكنك تنظيف الفضة بعصير الليمون والملح في دقيقة واحدة، اعصري ليمونة في وعاء وأضيفي أربع ملاعق كبيرة من الملح، ثم صبي الماء الساخن فوقه وضعي القطع الفضية في الخليط، واتركيها لمدة تصل إلى 5 دقائق، وبعد ذلك قومي بإزالتها باستخدام قطعة قماش لفرك البقع.

وبالنسبة للإكسوارات الفضية الكبيرة، استخدمي كوبًا واحدًا من عصير الليمون أو أكثر ونصف كوب من ملح الاستحمام، ثم دعي القطع تنقع لمدة 5 إلى 10 دقائق، وبعد ذلك أخرجيها من الخليط واشطفيها تحت الماء قبل تجفيفها بقطعة قماش.

طريقة تلميع الفضة بمعجون الأسنان

الطريقة الثالثة لتلميع الفضة في المنزل عن طريق معجون الأسنان، لأنه يحتوي على مواد كاشطة خفيفة يمكن أن تساعد في التخلص من البقع الخفيفة من القطع الفضية، ويمكن أن يساعد فرك بعض معجون الأسنان بلطف على الأقراط في إزالة البقع وتركها لامعة وناعمة بعد شطفها بالماء، وبمجرد أن تجف وتنظف استخدمي قطعة قماش ناعمة لتلميع الإكسسوارت الفضية وتخزينها في مكان مظلم وبارد.

تلميع الفضة بالخل

طريقة تلميع الفضة بالخل يدخل فيها مكونات أخرى منها صودا الخبز مثلا، وذلك بعد نقع القطعة الملطخة في محلول مكون من ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز ونصف كوب من الخل الأبيض لمدة 2 إلى 3 ساعات، ثم بعد ذلك اشطفيها وجففيها.

تلميع الفضة بيكربونات الصوديوم

ضعي ماء ساخن في طبق عميق وأضيفي إليه الملح أو بيكربونات الصوديوم، ثم ضعي القطعة الفضية المراد تنظيفها في الطبق بحيث تغطيها الماء كاملة واتركيها لمدة 10 دقائق، ثم أضيفي قطع صغيرة من ورق الألمونيوم إلى الماء الساخن وبعدها تعود الفضة لرونقها ولمعانها تدريجيا وذلك بسبب التفاعلات الكيميائية.

أسباب صدأ الفضة

«الصدأ» اسما شائعا لأكسيد الحديد ويتميز باللون الأحمر، ويتكون عندما يتفاعل الحديد أو المعادن الحديدية مع الأكسجين الجوي والرطوبة، وشكل من أشكال التآكل، أما التي يدخل بها عنصر الحديد تتعرض بسهولة للصدأ، لكنها تتشكل طبقة باهتة فوق السطح المعدني عند اختلاطها بالماء.