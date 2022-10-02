كل ما تريد معرفته عن فوائد الحليب وطريقة اختبار صلاحيته في المنزل

القاهرة - سمر حسين - صحة

الحليب أو اللبن من المشروبات التي تحتوي على عناصر غذائية مهمة، لذا ينصح الأطباء دائما بتناولها للحصول على فوائده، ويحذر من أضرار في بعض الحالات.

الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية شرحت عبر «هن» فوائد الحليب وأضراره وكيفية اختبار صلاحيته ومتى يسبب الموت فيما يلي:

فوائد اللبن

- غني بأعلى مصدر من الكالسيوم، إذ لا يتوفر منتج آخر يحتوي على نفس الكمية لذا هو مهم جدا وخاصة في مراحل النمو والحفاظ على الأسنان والعظام.

- يحتوي اللبن على نسبة كبيرة من البروتين ويكون أعلى من اللحوم، كما أنه من مميزاته أنه خفيف وسهل الهضم.

- يساعد الحليب الأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي صحي لفقدان الوزن على الحصول على العناصر الغذائية من البروتين والنشويات.

أضرار اللبن

ذكرت استشاري التغذية العلاجية أن الحليب غني بسكر اللاكتوز، وهناك بعض الأشخاص يختفي من لديهم إنزيم اللاكتيز بعد عمر العامين الأمر الذي يسبب عدم راحة عند تناوله وينتج عنه الانتفاخات والغازات أو إسهال، لذا يمنع من شربه.

اختبار صلاحية الحليب

يمكن اختبار صلاحية الحليب من خلال رائحته، إذ يكون واضحا ولكن في حال عدم مقدرة اكتشاف ذلك، فهناك طريقة أخرى من خلال وضع اللبن على ملعقة ثم على النار في حال حدث قطع يكون فاسد.

أعراض التسمم من اللبن

حذرت ليندا من تناول اللبن الفاسد لأنه من الممكن أن يسبب تسمم ومن أعراضه.

-ارتفاع في درجة حرارة الجسم

- القيء.

- الإسهال.

طرق علاج التسمم من الحليب

نصحت استشاري التغذية العلاجية من تعويض أعراض تسمم اللبن من خلال تناول السوائل من العصائر والحساء والمياه، إذا لم يجد الشخص أي تحسن فحينها يمكن جلب الحليب جفاف من الصيدلية وإضافة عليه المياه وتناوله، وفي حال شعر الإنسان أنه لا يمكنه شرب أي شيء فيجب الذهاب على الفور إلى المستشفى حتى يتجنب الوفاة بسبب الجفاف.