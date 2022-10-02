فيديو لـ امرأة تخفي جرعة كبيرة من "الكوكايين" داخل مكان غريب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

انتشر مقطع فيديو على موقع "تويتر"، لمسؤؤلي إدارة الجمارك وهم يمزقون أحذية امرأة، حيث عثروا على عبوات من المخدرات مخبأة في شريط أسود داخل الحذاء.

وقُبض على الراكبة في مطار شاتراباتي شيفاجي مهراج الدولي، مومباي، في الهند، لمحاولتها تهريب "كوكايين" بقيمة 490 جرامًا عن طريق إخفائه داخل حذائها، وفقًا لما ورد في موقع "india".

وقالت إدارة الجمارك في تغريدة على "تويتر": " إن المسؤولين عثروا أثناء البحث على الكوكايين مخبأ ببراعة في تجويف خاص صُنع في حذائها".

وانتشر الفيديو وحصد على أكثر من 18 ألف مشاهدة.