احذر هذه العلامات تكشف الإصابة بـ 5 سرطانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

حددت فالنتينا ميلانوفا، طبيبة أمراض النساء ومؤسسة Daye ، وهي شركة صحية لأمراض النساء تهدف إلى معرفة الخطوط العريضة لسرطانات أمراض النساء الخمسة الموجودة، بالمملكة المتحدة.

وقالت ميلانوفا، إن أكثر الأعراض شيوعًا لسرطانات أمراض النساء هي انتفاخ البطن ونزيف الدم خارج وقت الدورة الشهرية.

وتابعت: "نظرًا لأن الانتفاخ ونزيف الدم شائعان جدًا، غالبًا ما يتجاهل النساء العلامات المبكرة الأخرى لأمراض السرطان النسائية، وهذا ما يجعل العلاج أكثر صعوبة.

وفيما يلي نوضح لكم أبرز العلامات التي تكشف الإصابة بـ 5 سرطانات، وفق ما أوردت صحيفة" thesun".

سرطان المبيض:

تشمل الأعراض الشائعة انتفاخ وتورم أسفل البطن والشعور بالشبع بسرعة بعد الأكل وفقدان الوزن بشكل غير متوقع.

وقد تشمل العلامات الأخرى انزعاج قاع الحوض والتبول المؤلم والضغط العام في الحوض والحاجة إلى التبول بشكل متكرر أكثر من المعتاد.

سرطان المهبل:

ومن أكثر أعراض سرطان المهبل شيوعًا تشمل نزيفًا مهبليًا غير متوقع، والذي يكون بين دورات الحيض بعد الجماع وبعد انقطاع الطمث.

سرطان عنق الرحم:

على غرار سرطان المهبل فإن النزيف المهبلي غير المتوقع أو بين الدورات بعد الجماع أو بعد انقطاع الطمث والألم أثناء الجماع هي أيضًا أعراض لسرطان عنق الرحم.

وتشمل الأعراض الأخرى الشعور بالضغط في الحوض وإفرازات كريهة الرائحة.

سرطان الرحم:

علامات سرطان الرحم التي يجب أن تكون على دراية بها تشمل نزيف الحيض غير المنتظم، بما في ذلك فترات غزيرة وغير منتظمة، وأيضًا صعوبات الحمل والنزيف المهبلي غير المعتاد أو بعد الجماع أو بعد انقطاع الطمث يمكن أن تكون مدعاة للقلق.

سرطان الفرج:

الحكة المستمرة والتورم والألم وتقرحات الفرج كلها أعراض هذا النوع من السرطان.

وتشمل الأعراض الأخرى سماكة أو تغير لون الجلد مع ظهور بقع بين الدورات ونزيف مهبلي غير منتظم.

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