لسبب غريب.. عروس تتخلص من نصف شعرها أثناء حفل زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

قد تقوم بعض العرائس بتغيير جذري في تصفيفة شعرها بعد زفافهم كنوع من أنواع التغيير، ولكن الفتاة "فورا كوين" قامت بذلك يوم زفافها كمفاجأة لزوجها.

وشاركت فورا مقطع فيديو على منصة "تيك توك" يعرض اللحظة التي فاجأت فيها الجميع بقص شعرها لأول مرة منذ 14 عامًا، وفقا لموقع " insider".

وانتشر المقطع بسرعة كبيرة، حيث حصد أكثر من 5.4 مليون مشاهدة.

وقالت فورا: "فكرت في القيام بذلك لفترة من الوقت، لكنني كنت أفضل دائمًا الظهور بشعر طويل في حفل زفافي ولكن مع اقتراب الموعد قررت قص شعري لمفاجأة زوجي".

وتابعت:" في منتصف الحفل تحدثت مع أصدقائي إنني بحاجة إلى وقت للاستعداد لجلسة التصوير، وفي تلك الفترة قومت بقص شعري.

وأضافت:" بعد ذلك خرجت لالتقاط الصور وتفاجأ المدعوين وزوجي نظر إليّ وكان في حالة صدمة ولم يستطع حتى الكلام".

ونوهت:" إنها فكرت في ذلك بسبب أنها كانت ترغب في إعداد مفاجأة لزوجها".