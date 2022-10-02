خبيرة تربوية تقدم 6 نصائح لتعديل سلوك الطفل بشكل صحيح

القاهرة - سمر حسين - ماما

تحاول جميع الأمهات تأديب أبنائهن على السلوكيات الحسنة، ليكونوا أطفال أسوياء، الأمر الذي يصعب عليهن في بعض الأحيان، ويرغبن في معرفة بعض النصائح لتحقيق رغبتهن.

هايدي المصري مدربة تربوية وخبيرة نفسية، تقدم عبر «هن»، نصائح مهمة لكيفية تأديب الطفل ومتى يفقد التأديب هيبته وتأثيره وشروط النجاح.

متى يفقد التأديب هيبته وتأثيره

- عند التكرار طوال الوقت في أصغر أو أكبر الأمور.

- عند التهديد به دون فعل.

- عندما يعمل الوالدين على تنفيذ طلب الطفل في النهاية.

- في حال كان هناك اختلاف بين الأب والأم على مبادئ التربية.

نصائح لتأديب الطفل

- لا تنفعل على طفل.

- لا تهدد الطفل بالعقاب.

- لا تؤجل التأديب.

- لا تسخر من الطفل.

- لا تضحك على الموقف ثم تعمل على تأديب الطفل.

- لا تبالغ في التأديب يجب أن يكون مناسب.

وذكرت المدربة التربوية أن استمرار الكبار باستخدام عقاب خاطئ، ذلك يفقد قيمته في تعديل سلوك الطفل كما يسبب الإحباط والحزن للكبار.

شروط نجاح تأديب الطفل

- يجب اتفاق الوالدين عليه.

- أن يناسب سن الطفل.

- يعرف الطفل مسبقا الأمر.

- يأتي التأديب مباشرة بعد الفعل، وليس بعد مدة طويلة.

- التمييز بين فعل وفاعل.

وأشارت هايدي إلى أن التربية ليست الثواب والعقاب إلا أنها التوازن بين الحب والقواعد والقدوة ويجب تعليم الطفل ذلك.