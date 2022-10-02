نشوى إسماعيل.. باحثة تساعد اللاجئين في بريطانيا: مصر عبرت الأزمات بسلام

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من مصر بدأ حلمها، الدكتورة نشوى إسماعيل أستاذ وباحث أكاديمي في تكنولوجيا التعليم، بجامعة «Dhuram» ببريطانيا، شغلها الشاغل تطوير أسس التعليم، لمواكبة التكنولوجيا والتطورات التي يشهدها العالم، لا سيما تنمية مهاراتها، إذ بلغت من العُمر 5 عقود ولم تمل أو تكل من التعليم والتعلم، بل وتقديم المساعدات للاجئين القادمين لبريطانيا من أجل نشر ثقافة تكنولوجيا التعليم، حتى جلست على مقعد المتحدث الرئيسي في المؤتمر الدولي لتكنولوجيا التعليم وتبادل الخبرات بين الدول خلال فترة كورونا، وذلك في أغسطس الماضي.

الدكتورة نشوى إسماعيل، كشفت خلال حديثها لـ«هُن» مشوار نجاحها التي استثمرته لنقله للعالم، خاصة مصر ودول أفريقيا.

تحسين جودة التعليم عن بعد

اهتمام الدكتورة نشوى بمشوارها الأكاديمي، سد الفجوة بين التكنولوجيا والتعليم، خلال تطبيق التعليم عن بعد، التي تضمن التواصل بين الطلبة والمعلمين، حتى أنها أطلقت منصة تثقيفية عبر «يوتيوب» بهدف تدريب المعلمين على استخدام التكنولوجيا في مجال التعليم، مستهدفة أيضًا شريحة الأطفال الذين يستخدمون الهواتف لساعات طويلة، لمساعدتهم في الحصول على المعلومات والتعلم والتعرف على الطبيعة بشكل أكبر لتنشئته».

مدرب معتمد من مايكروسوفت

منذ 2008، أصبحت نشوى إسماعيل مدرب معتمد من مايكروسوفت: «تعايشت مع التطور في بريطانيا، وبقى عندي اهتمام بتكنولوجيا التعليم، وبعندي إجابات لأسئلة بحثية كثيرة وعملت الماجستير والدكتوراه في إنجلترا عن تحسين التعليم».

مشاركتي في المؤتمر بالقاهرة كانت حدث عظيم

فخر شديد تشعر به المصرية نشوى إسماعيل، عقب مشاركتها كمتحدث رئيسي في المؤتمر الدولي لتكنولوجيا التعليم وتبادل الخبرات بين الدول خلال فترة الكورونا، في أغسطس الماضي: «المؤتمر قائم على تبادل الخبرات بين الأكاديميين على المستوى الدولي خلال جائحة الكورونا في شتى نواحي التعليم من المدارس والطلبة والاختبارات».

تابعت: «تأهيلي كان لشقين الأول لأنه خلال جائحة الكورونا كان الاعتماد الرئيسي في التعليم على التكنولوجيا وده تخصصي، بالإضافة إلى أنني شاركت في مشاريع بحثية في العديد من الدول كانت تواجه هذه الأزمة، وساهمت مع فريق العمل بإعطاء توجيهات وتوصيات للمساعدة في عبورها، وكان من أهم المشاريع إزاي نساعد 10 دول من أفريقيا أنهم يساعدوا الطلاب على التعليم التكنولوجي والتواصل مع المعلمين، ونتكلم عن المفاهيم الخاصة بالتعليم التكنولوجي».

وعن نتائج المؤتمر أكدت «إسماعيل» أنه نتج عنه خطط حول التعاون الأكاديمي بين المملكة المتحدة ومصر في كتابة الأوراق والمشاريع البحثية، وتبادل الممارسات والحلول المقترحة أثناء الجائحة، وتقديمها لمشروعين دوليين حول تحسين تصميم التقييمات الإلكترونية في التعليم العالي في إفريقيا، وتنمية فهم المعلمين للتعليم المدمج في عمان وكردستان.

مصر نجحت في إدارة الأزمة وقت الكورونا

وعن إدارة البلاد للأزمة التعليمية خلال موجة الكورونا الجائحة، في 2020، أكدت أن مصر عبرت الأزمة بسلام بسبب المنصات الإلكترونية التي ساهمت في عبور الأزمة بالفعل:«مفيش دولة قدرت تعمل زي اللي مصر عملته، عبور الأزمة كان سهل وقدرنا ننجح فيه حقيقي، بمنصاتها ومعلميها والتكنولوجيا التي انتهجتها».

مساعدة اللاجئين ببريطانيا

مشاركة إنسانية أكثر منها علمية أو عملية، تقوم بها الدكتورة نشوى إسماعيل، وهي دعم وتعليم، وإعداد ومساعدة اللاجئين في بريطانيا فور قدومهم: «بعلمهم علوم وتكنولوجيا الحاسب، وتكنولوجيا التعليم لمواكبة تطور التعليم وسوق العمل فيما بعد كمان».

إنجازات نشوى إسماعيل

نشوى إسماعيل حاصلة على الماجستير والدكتوراه في هذا التخصص تكنولوجيا التعليم، من جامعة ساوثهامبتون في انجلترا، حصلت على زمالة FHEA أكاديمية التعليم العالي في بريطانيا، وجائزة المشاريع البحثية المتميزة في إنجلترا لعام 2022

ولدان في سن الشباب ثمرة زيجة الدكتورة نشوى، التي تؤكد أنهم لم يكونوا سوى دافع لها للعمل على نفسها وتطويرها من أجلهم أيضًا: «أولادي اتخرجوا خلاص، واحد مهندس اتصالات والتاني مهندس بترول، وأنا معاهم كنت باخد دورات وكورسات وأنمي وأطور نفسي، عمرهم ما كانوا عائق ودايمًا شغالة على التطوير وأثقل نفسي بالمعرفة والعلم».