بدون دواء.. 6 طرق تقلل الكوليسترول بشكل طبيعي وسريع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

هناك نوعان من الكوليسترول وهما LDL (بروتين دهني منخفض الكثافة)، وهو ما يسمى الكوليسترول "الضار" و HDL (البروتين الدهني عالي الكثافة) أو "الكوليسترول الجيد".

وفي حين أن المستويات العالية من الكوليسترول الضار تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وبصرف النظر عن الأدوية، إليك كيفية خفض مستويات الكوليسترول بشكل طبيعي، وفق ما أورد موقع " timesofindia".

الأكل الصحي هو المفتاح:

من المهم اختيار نظام غذائي سليم غني بالألياف القابلة للذوبان والدهون الصحية وقليل من السعرات الحرارية وصحي للقلب.

تجنب الدهون المتحولة:

يجب تجنب بعض الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، وتشمل هذه الأطعمة المصنعة والمقلية والسكرية.

ممارسة التمرين:

النشاط البدني هو المفتاح لخفض مستويات الكوليسترول في الجسم، وغالبًا ما تكون زيادة الوزن أو السمنة عامل خطر للعديد من الأمراض المزمنة.

السيطرة على التوتر:

إذا كنت تعاني من مستويات عالية من التوتر، فأنت معرض مرة أخرى لخطر الإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ومع ذلك، من المهم إدارة التوتر وتخفيف القلق، ويمكنك القيام بذلك بمساعدة اليوجا والتأمل.

الامتناع عن التدخين:

التدخين هو أسوأ شيء بالنسبة لك إذا كنت تريد إلى خفض مستويات الكوليسترول لديك، ويمكن أن يزيد الكوليسترول الضار في الدم ويقلل من الكوليسترول الحميد أو الكوليسترول "الصحي".

قلل من استهلاك الكحول:

عندما تستهلك الكحول، يقوم الكبد بتقسيمه إلى دهون ثلاثية وكوليسترول في جسمك، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

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