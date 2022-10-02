راجل يأكل محارا ليجد كنزا غير متوقع.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في مفاجأة غير متوقعة، عثر رجل أمريكي من ولاية بنسلفانيا، على لؤلؤة أرجوانية نادرة استقرت داخل أحد قطع المحار الذي كان يأكله.

ووفقا لما جاء في موقع foxnews ، كان الرجل يقضي عطلته مع عائلته في منتجع شاطئ ديلاوير، عندما وجد اللؤلؤة داخل أحد قطع المحار الذي كان يأكله، حيث تبلغ قيمتها 4000 دولار.

الرجل الذي يدعى سكوت أوفرلاند، كان يتناول الطعام في مطعم "سالت إير"، بولاية ديل، وكان على وشك الانتهاء من وجبته عندما عثر على اللؤلؤة الثمينة.

أدرك أوفرلاند وعائلته أنها كانت لؤلؤة عندما نظروا إلى الوراء إلى القشرة ورأوا فجوة حيث كان هناك شيء ينمو.

وقال سكوت: "بينما كنت أمضغ المحار، شعرت بشيء قاسي ومقرمش، في البداية، اعتقدت أنها قطعة حلوى، لونها لامع، شبه الأرجواني".

وأضاف: "كانت اللؤلؤة مستديرة تماما وتتناسب تماما مع الصدفة، ذهبنا في إجازة، ولم نتوقع أن نعود بشيء من هذا القبيل".

ولمعرفة المزيد عن كنزه، اعتمد على خبراء لتقدير قيمتها، التي بلغت حوالي 4071 دولارا.

هذه الأنواع من اللآلئ - التي تُزرع في نوع من المحار ذو المياه المالحة الصلبة موطنه الأصلي نيو إنجلاند - "نادرة بشكل استثنائي"، وفقًا لجمعية الأحجار الكريمة الدولية (IGS).

وكتبت IGS على موقعها على الإنترنت، أن واحدة فقط من كل 5000 صدفة من هذا النوع تنتج لؤلؤة وحتى تلك المصنوعة إما ذات جودة رديئة أو تالفة.

تجنبا لحصوات الكلى.. 4 طرق تساعدك على طرد الأملاح من الجسم

متوفى ينقذ 5 أشخاص من الموت.. لن تصدق كيف حدث ذلك؟

6 أسباب تدفعك لعدم التخلص من قشور البصل والثوم

كوب شاي و4 أطعمة أخرى تحميك من السرطان.. احرص على تناولها

5 علامات تشير إلى أن شرايينك مغطاة بالدهون والكوليسترول