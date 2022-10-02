طبيبة تحذر الآباء من العيش الفينو لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تحرص عديد الأمهات على شراء العيش الفينو من أجل تقديمه لأبنائهن لتناوله في المدارس، رغم أنه قد لا يؤدي الهدف منه على أكمل وجه.

وحذرت الدكتورة نهال سلامة، إخصائية طب الأطفال وحديثي الولادة، من تناول العيش الفينو، قائلة إنه يشعر الأطفال بالجوع: "بلاش فينو لأنه من الدقيق الأبيض وبالتالى يكون سريع الهضم وبالبلدى كده بيجوع الطفل بسرعة".

وأضافت، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: "طب إيه البديل.. عندك العيش البلدي والأفضل نستخدم المجمد في الفريزر ونتركه يفك ثم يسخن في الميكروويف أو في طاسة تيفال على البوتاجاز حتى لا يحترق منك ثم يقطع أربعة أرباع".

واختتمت الطبيبة: "هناك بعض الأطعمة لا تتناسب مع العيش البلدي، لذا من الممكن شراء الفينو الأسمر المصنوع من الردة، فهو صحي جدًا مشبع جدًا وهو المطلوب ولا يوجد فرق سعر كبير بينه وبين الفينو الأبيض أو يمكنك استبداله بـ التوست الأسمر المصنوع بالحبة الكاملة".

أضرار تناول العيش الفينو وفقًا لما ذكره موقع eatthis.

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