10 علامات مبكرة تدل على الإصابة بسرطان المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - يعد السرطان واحدا من أخطر الأمراض التي يعاني منها البشر، والني تسبب مخاطر شديدة على الصحة تصل إلى الوفاة، وبالتالي من المهم ملاحظة الأعراض وتشخيص الحالة مبكرا.

ومن الأنواع الخطيرة للسرطان، سرطان البنكرياس رغم أنه نادر نسبيًا ولكنه أحد أكثر أنواع السرطان فتكًا، ويرجع ذلك إلى أنه غالبًا ما يتم اكتشافه لاحقًا في مرحلة أكثر خطورة، بدون التشخيص والعلاج في الوقت المناسب، يمكن أن ينتشر السرطان بسرعة إلى الأنسجة المجاورة، وفقا لموقع timesofindia

البنكرياس هو عضو في بطنك يطلق الإنزيمات للمساعدة في الهضم وينتج الهرمونات التي تساعد في إدارة نسبة السكر في الدم.

أعراض تكشف انتشار المرض

وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية، فإن معظم المصابين بسرطان البنكرياس، سيصابون باليرقان كأحد الأعراض الأولى.

اليرقان هو حالة يتحول فيها لون الجلد وبياض العين والأغشية المخاطية إلى اللون الأصفر، ناتج عن ارتفاع مستوى البيليروبين في الدم، مع زيادة مستويات البيليروبين، يمكن أن يصبح لون البول بنيًا أيضًا.

البيليروبين مادة بنية صفراء داكنة تصنع في الكبد، يلعب دورًا مهمًا في التخلص من الفضلات التي تنتج عن تدمير خلايا الدم الحمراء القديمة أو غير الطبيعية، ومع ذلك، يمكن أن يتراكم في الدم عند انسداد القناة الصفراوية، مثل الورم، وإذا لاحظت أي تغييرات جسدية من هذا القبيل، يُنصح باستشارة الطبيب لإجراء مزيد من الفحص.

علامات أخرى لسرطان البنكرياس

بصرف النظر عن العلامات المذكورة أعلاه، يمكن أن يؤدي سرطان البنكرياس أيضًا إلى:

آلام في البطن تنتشر في ظهرك

فقدان الشهية أو فقدان الوزن غير المقصود

قد يكون هناك أيضًا تشخيص جديد لمرض السكري أو سيصبح من الصعب السيطرة على مرض السكري الحالي.

يمكن أن تحدث جلطات الدم والإرهاق أيضًا للأشخاص المصابين بسرطان البنكرياس.

عوامل الخطر الرئيسية

العمر

الجنس

المتلازمات الجينية

تاريخ العائلة

المناعة.

هل يمكن الوقاية من سرطان البنكرياس

لا توجد طريقة محددة لتجنب الإصابة بسرطان البنكرياس، ولكن قد تساعد التدابير الوقائية في تقليل خطر الإصابة بأي نوع من أنواع السرطان.

أظهرت الدراسات أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس قد تأثروا بمجموعة من العوامل مثل التدخين والسكري طويل الأمد والنظام الغذائي السيئ.

يعد الإقلاع عن التدخين والحفاظ على وزن صحي وممارسة الرياضة بانتظام واتباع نظام غذائي صحي ،بعض الخطوات التي يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على صحتك العامة.

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