لن تتوقع ماذا حدث له.. رجل يعلن ندمه بعد فوزه بـ3 ملايين دولار (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

رغم فوزه بمبلغ ضخم، أعلن رجل هندي ندمه بعد فوزه بجائزة يانصيب تبلغ 3.06 مليون دولار، وذلك بسبب طلبات المساعدة المالية التي يتلقاها، منذ حصد الأموال.

ووفقا لما جاء في موقع bbc، فإن أنوب، سائق سيارات من ولاية كيرالا الجنوبية، في الهند، فاز بمبلغ 250 مليون روبية (3.06 مليون دولار) في يانصيب حكومة الولاية في وقت سابق، لكن بعد أسبوع فقط من حصد الجائزة، نشر مقطع فيديو يطلب فيه من الغرباء التوقف عن مضايقته هو وعائلته.

وقال أنوب الذي تصدر عناوين الصحف الوطنية عندما فاز بالجائزة، وهي أعلى جائزة يتم تقديمها في الولاية لليانصيب: "أتمنى لو لم أفز بهذه الجائزة، أفكر في الانتقال من منزلي إلى مكان آخر بسبب الاهتمام العام الساحق".

الرجل كان قد اشترى التذكرة في 17 سبتمبر - قبل يوم من سفره إلى ماليزيا للحصول على وظيفة - بعد فتح حصالة ابنه والاستعانة بالنقود لشراء التذكرة، وبعد فوزه، حظيت عائلته باهتمام إعلامي كبير، ويقول في مقطع فيديو: "لقد شعرت بسعادة غامرة عندما فزت، كان هناك أشخاص وكاميرات في المنزل وكنا سعداء، لكن الوضع سرعان ما خرج عن السيطرة".

"لا يمكنني مغادرة المنزل، لا يمكنني الذهاب إلى أي مكان، طفلي مريض ولا يمكنني اصطحابه إلى الطبيب، الناس يبدأون في الوصول إلى منزلي كل صباح، كل ما يمكنني قوله للجميع هو أنني لم أحصل على أي أموال حتى الآن، لا أحد يبدو أنه يفهم مشكلتي"، كما يضيف.

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