هذا ما يفعله القولون العصبي بجسدك.. لن تتوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

متلازمة القولون العصبي (IBS) هي حالة صحية تتأثر فيها الأمعاء الغليظة بمجموعة من الأعراض المعوية التي تحدث في وقت واحد، ما يسبب انزعاجًا أو ألمًا في المعدة، والإسهال والإمساك.

لكن هل تعلم ما تأثير القولون العصبي على الجسم ؟.. هذا ما نوضحه لكم وفقًا لما ورد في موقع "health".

- ما هو القولون العصبي؟

هو اضطراب هضمي شائع له مجموعة من الأعراض المتعلقة بوظيفة الجهاز الهضمي.

- ما هي الأعضاء التي تؤثر عليها متلازمة القولون العصبي؟

يمكن تقسيم الأعضاء التي يؤثر عليها القولون العصبي إلى نوعين، داخل الجهاز الهضمي وخارجه.

داخل الجهاز الهضمي، يمكن أن تظهر أعراض القولون العصبي في:

المريء.

المعدة.

الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة.

خارج الجهاز الهضمي، وتشمل بعض أعضاء الجسم:

الدماغ، الشعور بالقلق والاكتئاب.

الكبد (NAFLD).

الغدة الدرقية.

- مُضاعفات القولون العصبي على الجسم:

1. يسبب الإصابة بالبواسير، نتيجة للإجهاد المفرط بسبب الإمساك المزمن.

2. الإصابة بسوء التغذية، بسبب تجنب بعض الأطعمة المغذية والصحية التي تؤدي إلى تفاقم أعراض القولون العصبي.

3. الإصابة بالقلق والاكتئاب ومشاكل الصحة العقلية الأخرى.

4. الخوف من الأماكن المغلقة، هو الخوف من الذهاب إلى الأماكن العامة.

5. قد يتطور الاكتئاب، نتيجة التعامل مع أعراض القولون العصبي.

6. ردود فعل غير متوقعة تجاه بعض الأطعمة.

7. اضطرابات الحالة المزاجية، وذلك نتيجة عدم التوازن في القناة الهضمية.

8. صعوبة النوم وألم العضلات.

- هل يسبب القولون العصبي سوء الهضم؟

أحد الأعراض الشائعة لمتلازمة القولون العصبي هو سوء الهضم، وتشمل:

الانتفاخ.

إلاسهال.

الإمساك.

- الأسباب:

نمط الحياة والعوامل البيئية.

الضغط العصبى.

اضطراب الساعة البيولوجية.

الخمول البدني.

الاختلالات الوظيفية.

قصور البنكرياس الإفرازي.

التهاب منخفض الدرجة.

الإمساك المزمن.

فرط نمو البكتيريا المعوية الدقيقة.

عدوى طفيلية.

عدم تحمل الكربوهيدرات.

عدم تحمل اللاكتوز.

فرط الحساسية تجاه الطعام.

حساسية الجلوتين غير الاضطرابات الهضمية.

التهاب الغشاء المخاطي المعوي المرتبط بالنيكل.

نقص فيتامين د.

- من هم الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بمتلازمة القولون العصبي؟

الشباب: يصاب معظم الشباب بالقولون العصبي قبل بلوغهم 45 سنة.

الإناث: تصاب بمتلازمة القولون المتهيج (IBS) تقريبًا ضعف عدد الذكور.

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