تطور الطفل بعد 40 يوما.. تعرفي على كيفية رعايته وتحميمه وإرضاعه

القاهرة - سمر حسين - ماما

تطور الطفل بعد 40 يوما أمر يشغل العديد من الأمهات، وذلك لأن هذه الفترة تعد مهمة لكل من الأم والطفل، لأنه الوقت الذي تحتاجه الأم الجديدة للتعافي من الولادة، ويحتاج المولود الجديد إلى القوة الكافية لمواجهة العالم الخارجي.

ولمعرفة تطور الطفل بعد 40 يوما، تكشف الدكتورة ريهام المهدي، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، خلال حديثها لـ«هن»، كيفية نمو الرضيع خلال هذه المرحلة.

تطور الطفل بعد 40 يوما

ووفق ما كشفت استشاري طب الأطفال، أنه بدءًا من الأسبوع الخامس، تصبح حركات الطفل أكثر سلاسة وهادفة، بغرض توصيله بعض الإشارات التي يرغب في توصيلها، فيما تبدأ الحركات العشوائية له في الاختفاء بالتدريج، لكن ما تزال عضلات رقبتهم ضعيفة للغاية، وهو ما يتطلب دائمًا دعم رأسهم أثناء الحركة.

- الأسبوع السادس

أما عن تطور الطفل بعد 40 يوما خاصة في الأسبوع السادس، فسيبدأ بظهور ابتسامة حقيقية له، وليست مجرد انعكاس لا إرادي مثلما كانت في البداية.

- الأسبوع السابع

أما في الأسبوع السابع سيبدأ طفلك في فهم الحواس، وسيكون قادر على النظر إلى الأشياء وربطها بالصوت الذي تصدره.

- الأسبوع الثامن

وفي خلال هذه الفترة ستزداد قوة عضلات الرقبة لطفلك، في الواقع، كما أنه من المحتمل أن يرفع طفلك رأسه بمقدار 45 درجة.

وزن الرضيع بعد 40 يوما

ووفق ما ذكرت منظمة الصحة العالمية، أنه عادة ما يزيد وزن الرضيع حوالي رطلًا واحدًا بعد مرور 40 يومًا، وهو ما يعادل نحو 450 جراما.

هل ينتظم نوم الطفل بعد الأربعين

ينام الأطفال حديثي الولادة بشكل متقطع خلال النهار والليل، وخلال هذه الفترة يختلف إجمالي عدد ساعات النوم بين الأطفال، والذي يمكن أن يتراوح من حوالي 8 إلى 18 ساعة في اليوم، كما أنهم يميلون إلى النوم لفترات قصيرة فقط لأنهم يحتاجون إلى إطعامهم وتغيير حفاضتهم بانتظام.

وبشكل عام ينام الأطفال حديثو الولادة بشكل عام بشكل خفيف للغاية، كما أن المولود الجديد لا يتعلم النوم عندما يحل الظلام، وعادة ما يبدأون في تعلم هذا الإيقاع ليلًا ونهارًا عندما بعد بلوغهم الأربعين يومًا، حيث أنه يمكنك مساعدة طفلك حديث الولادة على تعلم النوم أكثر في الليل من خلال تعريضه للضوء واللعب معه أثناء النهار، وتوفير بيئة معتمة وهادئة ليلاً.

الطفل بعد الشهر الأول

خلال هذه المرحلة من عُمر طفلك، يكون لديه مجموعة من ردود الفعل الذي يقوم بها للتأكد من حصوله على الرعاية التي يحتاجها.

- نوم طفلك

ينام الأطفال حديثو الولادة كثيرًا، لذلك توقعي أن ينام طفلك حوالي 14 إلى 17 ساعة في اليوم أو أكثر، ويستيقظ كثيرًا للرضاعة، إذ أن الأطفال الذين يرضعون من الثدي عادةً ما يحتاجون إلى تناول الطعام كل ساعتين إلى ثلاث ساعات، وعادةً ما يحصل الأطفال الذين يرضعون الحليب الاصطناعي كل ساعتين إلى أربع ساعات.

غسله الأربعين للطفل

• خطوات تحميم طفلك بعد الأربعين يومًا:

- من الأفضل عدم تحميم طفلك مباشرة بعد وقت الرضاعة أو عندما يشعر بالجوع أو التعب، كما عليكي التأكد من أن الغرفة التي يستحم بها دافئة.

- احصلي على كل ما تحتاجينه في متناول يدك وقت تحميمه، كـ وعاء غسيل نظيف مملوء بالماء الدافئ، منشفتين، حفاض نظيف وملابس نظيفة.

- يجب أن يكون الماء دافئًا وليس ساخنًا، ولا تضيفي أي منظفات سائلة إلى ماء الاستحمام، فالماء العادي هو الأفضل لبشرة طفلك في هذه الفترة.

- احملي طفلك على ركبتك ونظفي وجهه، وبعد ذلك، اغسلي شعره بالماء العادي.

- وبمجرد تجفيف شعره بلطف، يمكنك تغيير حفاضه.

- أبقِ رأس طفلك بعيدة من الماء، ولا تتركي طفلك بمفرده في الحمام.

تطور الطفل الرضيع بالأسابيع

1- الأسبوع الأول: يمكنه التعرف على صوتك، لكنه لا يمكنهم فهم كلماتك، لكن التحدث إليه هو تعبير عن الحب وسيضع في النهاية الأسس لتطوير اللغة في عقله.

2- الأسبوع الثاني: في الأسبوع الثاني من العمر، يمكن لطفلك التركيز على الأشياء.

3- الأسبوع الثالث: يحاول طفلك في هذا الأسبوع لف ذراعيه حواليك كي تحتضنيه.

4- الأسبوع الرابع: في هذا الأسبوع يحاول الطفل إصدار الأصوات البسيطة من خلال محاكاتهم لما يسمعونه.

5- الأسبوع الخامس: تصبح حركات طفلك أكثر سلاسة وهادفة.

6- الأسبوع السادس: سيبدأ طفلك في إظهار ابتسامة حقيقية للمرة الأولى، وليست رد فعل إرادي لشعوره بأمر ما.

7- الأسبوع السابع: سيبدأ طفلك في فهم الحواس.

8- الأسبوع الثامن: تزداد قوة عضلات رقبته يومًا بعد يوم.

9- الأسبوع التاسع: ستبدأ الأصوات في إبهار طفلك، خاصة النغمات والنغمات العالية.

10- الأسبوع العاشر: في الأسبوع العاشر تقريبًا، يمكن لطفلك التمييز بين أوجه المحيطين به.

أكل الطفل بعد الأربعين

مع نمو طفلك في هذه المرحلة، ستتغير التغذية الخاصة به، حيث سيبدأ في شرب المزيد من الحليب أثناء كل رضعة، لذلك لن يحتاجوا إلى الرضاعة كثيرًا وسينام لفترة أطول في الليل، كما ستزداد شهية طفلك أثناء فترات النمو السريع.