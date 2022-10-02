الامارات | لوحة للشيخ زايد مزينة بالأحجار الكريمة تبهر زوار «أبوظبي للصيد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرض الفنان اللبناني محمد ضياء في جناحه بمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2022، الذي تختتم فعالياته اليوم الأحد، مجموعة من الأعمال القيمة، من أبرزها لوحة للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي أبهرت زوار المعرض، واستوقفت كثيرين منهم.

وأوضح ضياء أن اللوحة استغرق العمل على تنفيذها ما يزيد على عامين، وهي مصنوعة من الأحجار الكريمة، فتضم تقريباً 14.5 كيلوغراماً من الأحجار الكريمة مثل الزمرد والياقوت الأزرق والأسود والعقيق والزبرجد والألماس.

ويحيط باللوحة، برواز ذهبي بطول 134 سم، وعرض 95 سم، وتكسوه أوراق ذهب عيار 24 قيراطاً من إنتاج «مانتي» الفرنسية، وداخل البرواز آيات من القرآن الكريم مطلية بالذهب الخالص، لافتاً إلى أن الإطار الخارجي للوحة مصنوع من شجر زان جلب من اليابان، ومزين بحفر يدوي يقارب عمره 200 سنة، أما الوزن الإجمالي للوحة فيبلغ 250 كيلوغراماً.