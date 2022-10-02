أول تعليق من اللاجئة الأوكرانية «صوفيا» بعد اقتحام منزل زوجها البريطاني: مصدومة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد أيام من القبض عليها بعد أن تركها حبيبها البريطاني، خرجت اللاجئة الأوكرانية صوفيا كركديم للحديث للمرة الأولى عما تعرضت له مؤخرًا، موضحة أنها تعيش حالة من الحزن الشديد، ولا يوجد أمامها خيار سوى عودتها إلى ديارها بأوكرانيا، بعدما تم إخلاء سبيلها.

تعليق اللاجئة الأوكرانية على ترك حبيبها البريطانية لها

وحسب ما ذكرت صحيفة «مترو» البريطانية، قالت اللاجئة الأوكرانية صوفيا كركديم، التي اشتهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية، بخطفها المواطن البريطاني من زوجته، إنها ستضطر العودة إلى بلادها وذلك بعد أن هجرها حبيبها البريطاني، المدعو توني جارنيت، صاحب الـ30 عامًا.

وتابعت خلال حديثها: «أنا مصدومة، إنه وقت صعب للغاية بالنسبة لي لأنني أحبه كثيرًا، لا يمكنني أن أترك الأمر بهذه السهولة وأنا ضائعة هنا بدون أي أصدقاء أو أسرة».

سبب القبض على اللاجئة الأوكرانية

وقبل عدة أيام كان تم القبض على «كركديم»، أثناء هجومها على منزل الرجل البريطاني المدعو توني جارنيت، حيث وثقت كاميرات المراقبة قيام اللاجئة العشرينية بركل باب المنزل، ومحاولة اقتحامه والدخول إليه.

وفي أثناء القبض عليها ظلت تصرخ صوفيا كركديم، وهي تردد عبارة «أحبك يا توني»، حيث حاولت «صوفيا» محاولة يائسة لإعادة علاقتها مرة أخرى بالزوج البريطاني الثلاثيني.