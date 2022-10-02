وصفات لتنعيم الشعر كالحرير.. المكونات موجودة في المطبخ

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

وصفات لتنعيم الشعر كالحرير، كلمات تبحث عنها العديد من الفتيات، في محاولات منهن للوصول لخصلات شعر ناعمة كالحرير، دون الاعتماد على مستحضرات العناية الغنية بالمواد الكيماوية الضارة، ما يدفع الكثير لمحاولات الوصول لوصفات بمواد طبيعية لا تترك آثارًا ضارة.

وصفات لتنعيم الشعر وفرده

ويستعرض «هن»، وصفات لتنعيم الشعر، في التقرير التالي، وفقًا للموقع الهندي «BOLDSKY».

ماسك القهوة والزبادي

يساعد ماسك القهوة والزبادي على ترطيب الشعر بشكل، إذ تظهر الخصلات ناعمة وحريرية.

المقادير

ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة.

كوب من الزبادي الطازج.

بضع قطرات من عصير الليمون.

قومي بخلط المكونات المذكورة أعلاه لتشكيل عجينة ناعمة.

ضعي هذا القناع على الجذور وخصلات الشعر.

اتركي القناع لمدة 40 دقيقة.

اشطفيه بشامبو خفيف وماء فاتر.

استخدميه مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

ماسك القهوة وزيت جوز الهند

يساعد على تغذية فروة الرأس وتنعيم الشعر، لأنه يعمل كبلسم طبيعي.

المقادير

ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة.

ملعقة صغيرة زيت جوز الهند للشعر.

اخلطي المكونات السابقة جيداً وشكلي عجينة ناعمة.

ضعي هذا المزيج على فروة رأسك وشعرك.

اتركيه لمدة من 3-4 ساعات.

يشطف جيداً بشامبو خفيف.

وصفات لتنعيم الشعر الجاف

تعاني صاحبات الشعر الجاف خلال ارتفاع درجات الحرارة تحديدًا من جفاف الخصلات، بالإضافة لمن اعتدن تعرض خصلات شعرهن للحرارة، التي بدورها تساهم في جفاف الشعر على المدى البعيد.

وإليكِ خطوات سهلة وسريعة واقتصادية لتحضير وصفة لتنعيم الشعر الجاف في المنزل، بشرط تكرارها مرة أسبوعيا، بحسب موقع «WEBMD»، الصحي.

مقادير وصفة لتنعيم الشعر الجاف

الأفوكادو

زيت الزيتون

العسل الأبيض

طريقة تحضير وصفة لتنعيم الشعر الجاف

- في الخلاط الكهربائي، افرمي ثمرة الأفوكادو جيدًا.

- ضعي باقي المكونات على الأفوكادو المفروم، واخلطيهم جيدًا للحصول على قوام كريمي.

- ضعي الخليط على الشعر لـ10 دقائق فقط.

- في النهاية اغسلي شعرك بالماء الفاتر، للاستمتاع بالنتيجة في النهاية.

وصفات لتنعيم الشعر كالحرير بزيت الزيتون

بحشب ما ذكرته الدكتورة إيمان سند، استشاري الجلدية بجامعة بنها لـ«هُُن» فإن زيت الزيتون يعمل على سلامة الشعر ونعومته، فضلًا عن تغذية الفروة والخصلات.

ماسك الأرز وزيت الزيتون

وأوضحت خبيرة التجميل خبيرة التجميل أمينة طاهر، أن ماء الأرز وزيت الزيتون يساعدان في تنعيم الشعر، من خلال وضعهما على الشعر وتركه لمدة 10 دقائق، ثم غسله؛ ما يساعد في منع التقصف، وزيادة كتلة الشعر وكثافته.

ماسك القهوة وزيت الزيتون

يساعد ماسك القهوة وزيت الزيتون، على ترطيب الشعر وتغذية لفروة الرأس والجذور، وتنعيم الخصلات.

المكونات

ملعقة كبيرة مسحوق قهوة.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

فقط أخلطي المكونات السابقة في وعاء عميق بكميات متساوية وتحضر عجينة ناعمة.

ضع القناع المُحضر على فروة رأسك وجذورك.

دلكي شعرك لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

اغسلي الشعر في النهاية بشامبو خفيف وماء بارد.

وصفات لتنعيم الشعر كالحرير وتطويله

إليكِ وصفات لتطويل الشعر بسرعة بل وبأسرع من المعتاد، من خبيرة العناية بالشعر، نهي الوكيل

المكونات:

نقطتين زيت روزماري

زيت جرجير

دلكي الرأس جيدا بهذا الخليط من الزيوت.

اقلبي رأسك في وضع معاكس، لمدة 5 دقائق لمدة أسبوع متواصل

وصفة زيت الزيتون والليمون

المكونات

معلقة زيت زيتون

معلقتين عصير ليمون

قلبي المكونات جيدًا.

اتركي الخليط من ثلث إلى نصف ساعة على الشعر.

اغسلي شعرك.

استمري على الوصفة حتى الوصول لنتيجة.