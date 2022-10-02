زارت قبر والدها لمدة 43 سنة.. اكتشفت مفاجأة غير متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت أسماء مرسي

أُصيبت سيدة بالحزن بعد اكتشافها أنها كانت تزور قبر خاطئ لوالدها، منذ وفاته لأكثر من 43 سنة.

أدركت الابنة التي تدعي "سيلفيا روس" البالغة من العمر 67 سنة، أن هذا ليس قبر والدها، بفضل منشورًا على موقع "فيسبوك"، حول لوحة موضوعة بشكل خاطئ في مقبرة ويتون بارك في بيشوب أوكلاند، مقاطعة دورهام، شمال بريطانيا.

يُجرى التحقيق لاكتشاف كيفية ارتكاب هذا الخطأ، حيث كان والد سيلفيا، الذي توفي عن عمر 51 عامًا، بسبب مرض في القلب، دُفن بعد مسافة قصيرة من القبر المزيف لوالدها.

وقالت لينيت، ابنة سيلفيا البالغة 43 سنة: "أمي تشعر بالحزن، لم أقابل جدي أبدا، لكن والدتي تزور قبره منذ 43 عامًا وتضع عليه الزهور، وهي محطمة تمامًا".

وتابعت: "إنها حزينة لأنها تشعر بأن والدها يُعتقد أنه لا أحد منا يهتم بزياته، ولا يضع له زهور على قبره".

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية"، صاحب القبر الذي توفي في نفس العام، يدعى "فريدريك براون" وليس لوالدها، حيث وضع مجلس المدينة البريطانية لوحة خطأ باسم والدها على القبر الذي استمرت في زيارته، وتضع الزهور عليه لمدة 43 سنة، في حين أن والدها قد دُفن على بعد مسافة قصيرة من قبر فريدريك براون.

وذكر جراهام هاريسون مدير خدمات المقابر في مجلس مقاطعة دورهام، قائلًا: "نأسف على الحزن الذي تسبب فيه هذا الخطأ للعائلة، في ذلك الوقت، كانت المقبرة تحت إدارة مجلس مقاطعة وير فالي".

واستكمل: "بمجرد علمنا بالخطأ، نقلنا الجثث بعناية إلى القبر الصحيح، لكن على الرغم منذ ذلك، إلا أن هذا لا يُزيل الألم الذي عانت منه الأسرة، ونود أن نكرر خالص اعتذارنا عن أي أذى حدث".

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